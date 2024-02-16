Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16 Şubat 2024 Merkez, Mengen dikkat!

Etkilenecek bölgeler ve kesinti takvimi

Planlanan kesintinin detaylarına ve kesinti takvimine vatandaşlar SEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Bolu'nun Merkez ve Mengen ilçelerinde ikamet eden sakinler, bu bilgilere erişerek 16 Şubat Cuma günü için planlarını yapabilecekler.

Önlemler ve hazırlıklar

SEDAŞ, kesinti süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tüm önlemleri aldı. Kesinti boyunca acil durum hatları ve müşteri hizmetleri aktif olarak hizmet verecek. Vatandaşların, kesinti sürecinde SEDAŞ tarafından sunulan önerilere uymaları önem taşıyor.

Bolu sakinlerine öneriler

Bolu sakinleri, 16 Şubat'taki planlı elektrik kesintisi için gerekli tüm hazırlıkları yapmalı. Olası aksamalara karşı alınacak önlemler ve SEDAŞ'ın önerileri hayati önem taşımakta. Bu çalışmalar, Bolu'nun elektrik altyapısını daha güvenli ve kesintisiz hale getirerek, şehrin genel yaşam kalitesini yükseltecek.