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Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16 Şubat 2024 Merkez, Mengen dikkat!

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16 Şubat 2024 Cuma günü, Bolu'da yaşayanlar önemli bir elektrik kesintisine hazır olmalı. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), şehrin altyapısını güçlendirme ve iyileştirme amaçlı geniş çaplı bir çalışma yürütecek. Bu çalışma, Bolu Merkez, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde yaşayan vatandaşları doğrudan etkileyecek. Elektrik dağıtım sistemini daha güvenli ve verimli hale getirmek adına yapılan bu zorunlu kesinti, uzun vadede şehrin yaşam kalitesini artırma hedefine sahip.

Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16 Şubat 2024 Merkez, Mengen dikkat! mask
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Etkilenecek bölgeler ve kesinti takvimi

Planlanan kesintinin detaylarına ve kesinti takvimine vatandaşlar SEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Bolu'nun Merkez ve Mengen ilçelerinde ikamet eden sakinler, bu bilgilere erişerek 16 Şubat Cuma günü için planlarını yapabilecekler.

Önlemler ve hazırlıklar

SEDAŞ, kesinti süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tüm önlemleri aldı. Kesinti boyunca acil durum hatları ve müşteri hizmetleri aktif olarak hizmet verecek. Vatandaşların, kesinti sürecinde SEDAŞ tarafından sunulan önerilere uymaları önem taşıyor.

Bolu sakinlerine öneriler

Bolu sakinleri, 16 Şubat'taki planlı elektrik kesintisi için gerekli tüm hazırlıkları yapmalı. Olası aksamalara karşı alınacak önlemler ve SEDAŞ'ın önerileri hayati önem taşımakta. Bu çalışmalar, Bolu'nun elektrik altyapısını daha güvenli ve kesintisiz hale getirerek, şehrin genel yaşam kalitesini yükseltecek.

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGENKANCILAR, MERKEZ, SARIKADILARKANCILAR, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU16.02.202409:0017:00
BOLUMERKEZKAYSELLERÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU16.02.202410:0017:30

# Yaşam

16 Şub 2024 - 06:00 Bolu- Güncel

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