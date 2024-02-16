Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16 Şubat 2024 Merkez, Mengen dikkat!

Etkilenecek bölgeler ve kesinti takvimi
Planlanan kesintinin detaylarına ve kesinti takvimine vatandaşlar SEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Bolu'nun Merkez ve Mengen ilçelerinde ikamet eden sakinler, bu bilgilere erişerek 16 Şubat Cuma günü için planlarını yapabilecekler.
Önlemler ve hazırlıklar
SEDAŞ, kesinti süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tüm önlemleri aldı. Kesinti boyunca acil durum hatları ve müşteri hizmetleri aktif olarak hizmet verecek. Vatandaşların, kesinti sürecinde SEDAŞ tarafından sunulan önerilere uymaları önem taşıyor.
Bolu sakinlerine öneriler
Bolu sakinleri, 16 Şubat'taki planlı elektrik kesintisi için gerekli tüm hazırlıkları yapmalı. Olası aksamalara karşı alınacak önlemler ve SEDAŞ'ın önerileri hayati önem taşımakta. Bu çalışmalar, Bolu'nun elektrik altyapısını daha güvenli ve kesintisiz hale getirerek, şehrin genel yaşam kalitesini yükseltecek.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|KANCILAR, MERKEZ, SARIKADILAR
|KANCILAR, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MERKEZ
|KAYSELLER
|ÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU
|16.02.2024
|10:00
|17:30
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.