- Spor

Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor, Kocaelispor maçındaki olaylar nedeniyle PFDK tarafından ağır cezalar aldı. Yüklü miktarda ceza kesilirken, yönetici ve görevlilere de cezalar yağdı.

Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi! mask
Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!
Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor'un Kocaelispor ile oynadığı maçın ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucu, kırmızı beyazlı ekibe ağır cezalar yağdırıldı. 15 Şubat 2024 tarihli toplantıda alınan kararlar, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!

Cezalar peş peşe geldi

11 Şubat 2024 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig müsabakası Boluspor ve Kocaelispor arasında gerçekleşti. Bu karşılaşma sırasında, belgelere haksız kullanım, stadyuma usulsüz seyirci alınması ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması yapıldığı tespit edildi. PFDK'nın bu ihlalleri ciddiye alması ve karşılığında Boluspor'a toplamda 165.900 TL tutarında para cezası vermesi, disiplin kurulunun ne kadar katı kurallarla hareket ettiğini gösterdi.

Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!

Detaylı cezaların dökümü

Kararlar çerçevesinde, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle Boluspor'a 60.000 TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400 TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü 24.000 TL para cezası verildi. Ayrıca, akreditasyon sisteminin işletilmemesi sebebiyle kulübe ihtar cezası uygulandı.

Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!

Yöneticilere de ceza yağdı

Boluspor yöneticisi Hüseyin Güney, belgelerin haksız kullanımı ve stadyuma usulsüz seyirci alınması gibi farklı nedenlerle hem para cezasına çarptırıldı hem de hak mahrumiyeti cezaları aldı. Aynı şekilde, Boluspor görevlileri Ekrem Durak ve Çağla Bilgin de belgelere haksız kullanıma iştirak ettikleri gerekçesiyle 1'er ay hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kaldı.

Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!

Disiplin ön planda

Bu kararlar, futbol dünyasında disiplinin ne kadar önemli olduğunu ve kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek ciddi sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.

Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!

 

# Türkiye, Boluspor

16 Şub 2024 - 10:01 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL