Boluspor'a PFDK’dan ağır cezalar: Kocaelispor maçının faturası kesildi!

Boluspor'un Kocaelispor ile oynadığı maçın ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucu, kırmızı beyazlı ekibe ağır cezalar yağdırıldı. 15 Şubat 2024 tarihli toplantıda alınan kararlar, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

Cezalar peş peşe geldi

11 Şubat 2024 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig müsabakası Boluspor ve Kocaelispor arasında gerçekleşti. Bu karşılaşma sırasında, belgelere haksız kullanım, stadyuma usulsüz seyirci alınması ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması yapıldığı tespit edildi. PFDK'nın bu ihlalleri ciddiye alması ve karşılığında Boluspor'a toplamda 165.900 TL tutarında para cezası vermesi, disiplin kurulunun ne kadar katı kurallarla hareket ettiğini gösterdi.

Detaylı cezaların dökümü

Kararlar çerçevesinde, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle Boluspor'a 60.000 TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400 TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü 24.000 TL para cezası verildi. Ayrıca, akreditasyon sisteminin işletilmemesi sebebiyle kulübe ihtar cezası uygulandı.

Yöneticilere de ceza yağdı

Boluspor yöneticisi Hüseyin Güney, belgelerin haksız kullanımı ve stadyuma usulsüz seyirci alınması gibi farklı nedenlerle hem para cezasına çarptırıldı hem de hak mahrumiyeti cezaları aldı. Aynı şekilde, Boluspor görevlileri Ekrem Durak ve Çağla Bilgin de belgelere haksız kullanıma iştirak ettikleri gerekçesiyle 1'er ay hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kaldı.

Disiplin ön planda

Bu kararlar, futbol dünyasında disiplinin ne kadar önemli olduğunu ve kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek ciddi sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.