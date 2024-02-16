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'Tosuncuk' ve diğer sanıkların duruşması devam ediyor

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Çiftlik Bank davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve 20 sanığın yargılanması sürerken, Uruguay'da kara para aklama cezası alan Osman Naim Kaya'nın tahliyesi dikkat çekti. İşte davada son durum ve iddianamedeki ağır ceza talepleri.

'Tosuncuk' ve diğer sanıkların duruşması devam ediyor mask
'Tosuncuk' ve diğer sanıkların duruşması devam ediyor
'Tosuncuk' ve diğer sanıkların duruşması devam ediyor
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Çiftlik Bank davasında son durum

'Tosuncuk' ve diğer sanıkların duruşması devam ediyor

Çiftlik Bank skandalının merkezindeki isimler, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın başta olmak üzere 20 sanığın yargılanması devam ediyor. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen son duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları SEGBİS üzerinden alındı. Sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mehmet Aydın'ın savunması ve mal varlığı iddiaları

'Tosuncuk' ve diğer sanıkların duruşması devam ediyor

Mehmet Aydın, savunmasında Türkiye'de 100'e yakın şirkete sahip olduklarını ve bu şirketlerin devlete borçlarının olmadığını belirtti. Müştekilerin zararlarının şirket mal varlıklarıyla karşılanabileceğini ifade eden Aydın, tahliye talebinde bulundu.

Osman Naim Kaya'nın Uruguay cezası ve tahliyesi

Osman Naim Kaya, Uruguay'da kara para aklama suçundan aldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasını çektiğini ve bu nedenle Türkiye'deki davadan dolayı kaçak durumunda olmadığını açıkladı. Mahkeme, Kaya'nın tahliyesine karar verdi, bu karar delillerin toplanmış olması ve delilleri karartma şüphesinin bulunmaması gibi nedenlerle gerekçelendirildi.

İddianamedeki suçlamalar ve ceza talepleri

'Tosuncuk' ve diğer sanıkların duruşması devam ediyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelerde, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketler aracılığıyla dolandırıcılık' suçlarından toplamda 86 bin 114 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmanın ertelenmesi ve beklentiler'Tosuncuk' ve diğer sanıkların duruşması devam ediyor

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Bu süreçte, sanıkların savunmaları ve iddianamedeki ağır ceza talepleri, Çiftlik Bank davasının seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Çiftlik Bank skandalı, Türkiye'de büyük yankı uyandıran bir dolandırıcılık vakası olarak tarihe geçti. Davanın ilerleyişi, mağdurların zararlarının karşılanıp karşılanamayacağı ve adaletin sağlanıp sağlanamayacağı konusunda toplumsal bir beklenti oluşturuyor. Önümüzdeki duruşmalar, bu bekleyişin cevabını şekillendirecek.

# Türkiye, 100

16 Şub 2024 - 11:30 - Güncel

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