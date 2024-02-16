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Tanju Özcan’ın bu videosu Türkiye’nin siyasi trendlerinde!

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dernek tabelası indirdiği anlar, Türkiye'nin en çok konuşulan siyasi videosu oldu. 1 milyonu aşkın izlenme, 6 bini aşkın yorum ve 24 bin beğeni ile dikkatleri üzerine çeken bu eylem, izleyiciler arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Tanju Özcan’ın bu videosu Türkiye’nin siyasi trendlerinde! mask
Tanju Özcan’ın bu videosu Türkiye’nin siyasi trendlerinde!
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın son dönemdeki çıkışları hem ulusal hem de yerel basında geniş yankı buluyor.

Özellikle Bolu'da bulunan bir Afgan Derneği'nin tabelasının indirilmesine dair görüntüler, Bolu Gündem Medya Grubu’na ait Gündem TV'nin YouTube kanalında Türkiye'nin en çok konuşulan siyasi videolarından biri haline geldi.

Bu video, kısa sürede 1 milyon 86 bin izlenme sayısına ulaşarak, 24 bin beğeni ve 6 binin üzerinde yorum aldı. İşte bu rekor kıran video hakkında detaylar:

TANJU ÖZCAN'IN TARTIŞMA YARATAN HAMLESİ: GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Tanju Özcan’ın bu videosu Türkiye’nin siyasi trendlerinde!

Tanju Özcan, "Kimse bizden habersiz Bolu'da tabela asamaz" ifadeleriyle gündeme damgasını vurdu. Bu sözler, izleyiciler arasında geniş çaplı bir tartışma başlatırken, videoyu izleyenlerin sayısı milyonlara ulaştı.

Görüntülerin yayımlandığı Gündem TV YouTube kanalı, bu olayla birlikte Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi içerik platformlarından biri haline geldi.

İZLEYİCİ TEPKİLERİ: DESTEK VE ELEŞTİRİ ÇİZGİSİTanju Özcan’ın bu videosu Türkiye’nin siyasi trendlerinde!

Tanju Özcan'ın bu hareketine karşı çıkanlar kadar destekleyenler de var. Bazı izleyiciler, Özcan'ın sadece Afgan derneklerine değil, İngilizce tabelalara da müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. Diğer yandan, Özcan'ın bu eylemi siyasi propaganda aracı olarak kullanmasını eleştirenler de mevcut.

Tartışmaların odağındaki bu video, toplumun farklı kesimlerinden geniş bir yelpazede görüşleri ortaya çıkardı.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Tanju Özcan'ın Afgan Derneği tabelasını indirme eylemi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu hareket, siyasi bir propaganda mı, yoksa yerel yönetimin kontrolünü sağlama çabası mı? Tabelaların dili ve izinleri konusunda sizce nasıl bir yol izlenmeli? Tartışmaya katılmak için yorumlarınızı bekliyoruz.

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# VAR, belediye, destek, Türkiye

16 Şub 2024 - 12:30 Bolu- Güncel

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