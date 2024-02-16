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Oda Başkanı Orhan Fırat 125 cc ve altı motosiklet kullanma şartlarını açıkladı

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Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, B sınıfı otomobil ehliyeti bulunan herkesin motosiklet süremeyeceğine dikkat çekerek, önemli uyarılarda bulundu. Başkan Fırat, 'her B sınıfı ehliyet sahibinin motosiklet sürebileceği' düşüncesinin doğru olmadığını ifade etti.

Oda Başkanı Orhan Fırat 125 cc ve altı motosiklet kullanma şartlarını açıkladı mask
Oda Başkanı Orhan Fırat 125 cc ve altı motosiklet kullanma şartlarını açıkladı
Oda Başkanı Orhan Fırat 125 cc ve altı motosiklet kullanma şartlarını açıkladı
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B sınıfı ehliyet olarak adlandırılan otomobil ehliyetiyle 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmenin önünü açan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile B ve üzeri sınıf sürücü belgesi olanlar harç ödemeden veya sürücü belgelerini değiştirmeden A1 sınıfı olarak adlandırılan 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilecek.

Sürücü kursuna gelip kaydolmak zorunda

Oda Başkanı Orhan Fırat 125 cc ve altı motosiklet kullanma şartlarını açıkladı

Otomobil ehliyeti bulunanların da motosiklet kursuna para yatırıp kaydolması gerektiğini ifade eden Orhan Fırat, “B sınıfı ehliyeti olanların 125 cc’ye kadar motosiklet sürmesini kapsayan yönetmelik henüz yayınlanmadı. Yönetmelikte en az 2 yıllık B sınıfı ehliyeti olmak şartının yer alacağını biliyoruz” dedi.

5 Yılda ehliyetinize el konulmuş olmamalı

Oda Başkanı Orhan Fırat 125 cc ve altı motosiklet kullanma şartlarını açıkladı

Başkan Fırat, “Ayrıca geriye dönük 5 yıl içerisinde 2918 sayılı Kanun'a istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olacak. Bu kriterleri tamamlayan motosiklet sürücüsü adayları, sürücü kurslarına gelerek 'A1' sınıfı ehliyet kursuna kaydolacaklar. Kursta direksiyon eğitimi aldıktan sonra bu A1 sertifikasını ehliyete işletmeden motosiklet kullanabilecekler” şeklinde konuştu.

Yine sürücü kursuna gitmek zorunlu

Oda Başkanı Orhan Fırat 125 cc ve altı motosiklet kullanma şartlarını açıkladı

B sınıfı ehliyeti olanların yeni düzenleme ile elde ettikleri avantajı da aktaran Fırat “Otomobil sürücü ehliyetine sahip bir kişi 125 cc motosiklet kullanmak için gerekli olan ekipman, teçhizat, bel kemeri gibi özellikleri bilemez. O nedenle sürücü kurslarına kaydolmak zorundalar. Yani sürücü kursundan sürüş eğitimi almadan motor sürmek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

2 bin 250 TL maliye harcı ödemeyecek

Oda Başkanı Orhan Fırat 125 cc ve altı motosiklet kullanma şartlarını açıkladı

B sınıfı ehliyeti olanların yeni kanun düzenlemesi ile en büyük avantajı 2 bin 250 TL’dir. Hiç ehliyeti olmayan biri, ehliyeti işletmek için 2 bin 250 TL maliyeye ödeme yapıyor. B sınıfı ehliyeti olanlar ise bu 2 bin 250 TL’yi ödemeden, yani A1 sertifikalarını işletmeden motosiklet kullanabilecekler. Şu anda motosiklet için sürücü kursu bedeli 6 bin TL. Hiç ehliyeti olmayanlar ilave olarak 2 bin 250 TL’de maliyeye harç ödüyorlar” diye konuştu.

# otomobil

16 Şub 2024 - 13:30 - Güncel

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