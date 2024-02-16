Şok Bolu mağazalarında 20 Şubat'a 2024’e kadar sürecek indirimler neler?

ŞOK Bolu Mağazalarında 20 Şubat'a kadar geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Mutfak gereçlerinden ev tekstiline, dekorasyon ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler sunuluyor. İşte kategorilere ayrılmış liste şeklindeki indirimli ürünler ve fiyatları:
Mutfak ve Yemek Pişirme Ürünleri
Alpina Beyaz Ankastre Set: 5.599 TL
Sinbo Airfryer: 2.999 TL
Döküm Derin Tencere (24 cm): 549 TL
Döküm Karnıyarık Tencere (28 cm): 599 TL
Döküm Tava (28 cm): 399 TL
Paşabahçe Borcam Bake&Keep Plastik Kapaklı Kare Tepsi (1950 cc): 79,95 TL
Paşabahçe Kare Tepsi (1950 cc): 59,95 TL
Çay ve Saklama Setleri
Üsküdar Çay Takımı (12 parça): 65 TL
Mystick Jungle Çay Seti (8 parça): 129 TL
Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı (640 cc - 1200 cc): 74,95 TL - 99,95 TL
Kapaklı Kase (2500 cc): 59,95 TL
Mutfak Aksesuarları
Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı (6'lı): 89,95 TL
Çelik Yemek Bıçağı (3'lü): 59,95 TL
Silikon Çok Amaçlı Maşa: 24,95 TL
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri: 21,95 TL
Ev Tekstili ve Dekorasyon
Koza Halı Peluş Halı (120x170 cm - 80x150 cm): 699 TL - 399 TL
Tüylü Kırlent Kılıfı: 99,95 TL
Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı: 99,95 TL
Mikrofiber Yorgan (Tek Kişilik - Çift Kişilik): 275 TL - 299 TL
Katlanır Yatak: 1.149 TL
Flanel Nevresim Seti (Çift Kişilik): 550 TL
Klimalı Yastık: 169 TL
Silikon Micro Yastık: 69,95 TL
Mutfak ve Ev Organizasyonu
Mutfak Rafı Terek: 499 TL
Çok Amaçlı Dolap (5 Raflı 6 Bölmeli): 999 TL
Ahşap Çok Amaçlı Raf (4 Katlı): 129 TL
Metal Raf (2 Katlı): 129 TL
Metal Ayaklı Çalışma Masası: 499 TL
Diğer Ürünler
Silikon Mblen Askı (9'lu): 34,95 TL
Hasır Sepet (3'lü): 219 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü: 899 TL
Kum Boyama Seti: 99,95 TL
Bu hafta ŞOK'ta bulabileceğiniz indirimli ürünler ve cazip fiyatlarla alışveriş listenizi hazırlayın. Fırsatları kaçırmamak için erken davranın!
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.