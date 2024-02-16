- Güncel

Şok Bolu mağazalarında 20 Şubat'a 2024’e kadar sürecek indirimler neler?

ABONE OL Google News Sayfamız

20 Şubat'a kadar Bolu ŞOK'lar da geçerli olacak indirimlerle dolu aktüel ürünler kataloğu! Mutfak gereçleri, ev tekstili, dekorasyon ve daha fazlasında büyük fırsatlar sizi bekliyor. Alışveriş listenizi hazırlayın, indirimleri kaçırmayın!

Şok Bolu mağazalarında 20 Şubat'a 2024’e kadar sürecek indirimler neler? mask
Şok Bolu mağazalarında 20 Şubat'a 2024’e kadar sürecek indirimler neler?
Şok Bolu mağazalarında 20 Şubat'a 2024’e kadar sürecek indirimler neler?
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ŞOK Bolu Mağazalarında 20 Şubat'a kadar geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Mutfak gereçlerinden ev tekstiline, dekorasyon ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler sunuluyor. İşte kategorilere ayrılmış liste şeklindeki indirimli ürünler ve fiyatları:

Mutfak ve Yemek Pişirme Ürünleri

Şok Bolu mağazalarında 20 Şubat'a 2024’e kadar sürecek indirimler neler?

Alpina Beyaz Ankastre Set: 5.599 TL

Sinbo Airfryer: 2.999 TL

Döküm Derin Tencere (24 cm): 549 TL

Döküm Karnıyarık Tencere (28 cm): 599 TL

Döküm Tava (28 cm): 399 TL

Paşabahçe Borcam Bake&Keep Plastik Kapaklı Kare Tepsi (1950 cc): 79,95 TL

Paşabahçe Kare Tepsi (1950 cc): 59,95 TL

Çay ve Saklama Setleri

Üsküdar Çay Takımı (12 parça): 65 TL

Mystick Jungle Çay Seti (8 parça): 129 TL

Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı (640 cc - 1200 cc): 74,95 TL - 99,95 TL

Kapaklı Kase (2500 cc): 59,95 TL

Mutfak Aksesuarları

Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı (6'lı): 89,95 TL

Çelik Yemek Bıçağı (3'lü): 59,95 TL

Silikon Çok Amaçlı Maşa: 24,95 TL

Silikon Saplı Spatula Çeşitleri: 21,95 TL

Ev Tekstili ve Dekorasyon

Koza Halı Peluş Halı (120x170 cm - 80x150 cm): 699 TL - 399 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı: 99,95 TL

Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı: 99,95 TL

Mikrofiber Yorgan (Tek Kişilik - Çift Kişilik): 275 TL - 299 TL

Katlanır Yatak: 1.149 TL

Flanel Nevresim Seti (Çift Kişilik): 550 TL

Klimalı Yastık: 169 TL

Silikon Micro Yastık: 69,95 TL

Mutfak ve Ev Organizasyonu

Mutfak Rafı Terek: 499 TL

Çok Amaçlı Dolap (5 Raflı 6 Bölmeli): 999 TL

Ahşap Çok Amaçlı Raf (4 Katlı): 129 TL

Metal Raf (2 Katlı): 129 TL

Metal Ayaklı Çalışma Masası: 499 TL

Diğer Ürünler

Silikon Mblen Askı (9'lu): 34,95 TL

Hasır Sepet (3'lü): 219 TL

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü: 899 TL

Kum Boyama Seti: 99,95 TL

Bu hafta ŞOK'ta bulabileceğiniz indirimli ürünler ve cazip fiyatlarla alışveriş listenizi hazırlayın. Fırsatları kaçırmamak için erken davranın!

16 Şub 2024 - 14:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL