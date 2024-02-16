Şok Bolu mağazalarında 20 Şubat'a 2024’e kadar sürecek indirimler neler?

ŞOK Bolu Mağazalarında 20 Şubat'a kadar geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Mutfak gereçlerinden ev tekstiline, dekorasyon ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler sunuluyor. İşte kategorilere ayrılmış liste şeklindeki indirimli ürünler ve fiyatları:

Mutfak ve Yemek Pişirme Ürünleri

Alpina Beyaz Ankastre Set: 5.599 TL

Sinbo Airfryer: 2.999 TL

Döküm Derin Tencere (24 cm): 549 TL

Döküm Karnıyarık Tencere (28 cm): 599 TL

Döküm Tava (28 cm): 399 TL

Paşabahçe Borcam Bake&Keep Plastik Kapaklı Kare Tepsi (1950 cc): 79,95 TL

Paşabahçe Kare Tepsi (1950 cc): 59,95 TL

Çay ve Saklama Setleri

Üsküdar Çay Takımı (12 parça): 65 TL

Mystick Jungle Çay Seti (8 parça): 129 TL

Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı (640 cc - 1200 cc): 74,95 TL - 99,95 TL

Kapaklı Kase (2500 cc): 59,95 TL

Mutfak Aksesuarları

Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı (6'lı): 89,95 TL

Çelik Yemek Bıçağı (3'lü): 59,95 TL

Silikon Çok Amaçlı Maşa: 24,95 TL

Silikon Saplı Spatula Çeşitleri: 21,95 TL

Ev Tekstili ve Dekorasyon

Koza Halı Peluş Halı (120x170 cm - 80x150 cm): 699 TL - 399 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı: 99,95 TL

Sherpa Çift Taraflı Kırlent Kılıfı: 99,95 TL

Mikrofiber Yorgan (Tek Kişilik - Çift Kişilik): 275 TL - 299 TL

Katlanır Yatak: 1.149 TL

Flanel Nevresim Seti (Çift Kişilik): 550 TL

Klimalı Yastık: 169 TL

Silikon Micro Yastık: 69,95 TL

Mutfak ve Ev Organizasyonu

Mutfak Rafı Terek: 499 TL

Çok Amaçlı Dolap (5 Raflı 6 Bölmeli): 999 TL

Ahşap Çok Amaçlı Raf (4 Katlı): 129 TL

Metal Raf (2 Katlı): 129 TL

Metal Ayaklı Çalışma Masası: 499 TL

Diğer Ürünler

Silikon Mblen Askı (9'lu): 34,95 TL

Hasır Sepet (3'lü): 219 TL

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü: 899 TL

Kum Boyama Seti: 99,95 TL

Bu hafta ŞOK'ta bulabileceğiniz indirimli ürünler ve cazip fiyatlarla alışveriş listenizi hazırlayın. Fırsatları kaçırmamak için erken davranın!