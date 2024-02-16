BİM Bolu Mağazalarında bu hafta neler var? 16 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğuyla indirim fırsatları neler?

Bolu BİM Mağazalarında 16 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Teknolojiden ev gereçlerine, giyimden mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürünü kapsayan bu katalog, alışveriş severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte detaylar:
Teknolojik ve Elektronik Ürünler
Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv: 11.999 TL
TCL 43" Smart Google Tv: 8.999 TL
Philips Air Fryer: 6.199 TL
Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml: 75 TL
Senna 43" Full HD Android Tv: 6.299 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.999 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu: 7.999 TL
Işıklı Alevli Hava Nemlendirici: 499 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL
Beyaz eşya ve mutfak gereçleri
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set: 6.499 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1.999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet: 45 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet: 55 TL
Toprak Güveç Tencere: 65 TL
Süzgeçli Kesim Panosu: 34,50 TL
Desenli Ketçap / Mayonez Şişesi 660 cc: 17,50 TL
Silikon Koruyucu Kapak 24 cm: 34,50 TL
Tekli Silikon Bambu Mutfak Ürünleri: 79 TL
Silikon Muffin Kalıbı 4'lü: 49,50 TL
Silikon Çikolata Kalıbı 16'lı: 49,50 TL
Silikon Tutacak / Nihale: 19,50 TL
Benante Çerezlik Seti: 169 TL
Benante Porselen Sosluk / Çerezlik: 79 TL
Lav Salata Kasesi: 99 TL
Lav Kase: 65 TL
Chef's Tava: 167,50 TL
Chef's Sütlük: 109 TL
Bonera Emaye Kızartma Tenceresi: 239 TL
Bonera Emaye Kase: 75 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı: 27,50 TL
Paşabahçe Live Beautiful Echo Çay Bardağı 6'lı: 109 TL
Paşabahçe Live Beautiful Echo Dondurmalık 2'li: 89 TL
Soyacak: 19,50 TL
Süzgeç: 42,50 TL
Melamin Çay Tabağı: 12,50 TL
Elma Şekilli Çerezlik: 6,50 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml: 49 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml: 59 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 4000 ml: 79 TL
Ev ihtiyaçları ve aksesuarlar
Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri: 27,50 TL
3 Basamaklı Merdiven: 499 TL
Mimilos 60 Q Seed Dijital Baskı Katlanır Masa: 499 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri: 75 TL
Işıklı alevli dekoratif hava nemlendirici 499 TL
Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk: 69 TL
Giyim ve Aksesuar ürünleri
Blackout Perde: 119 TL
Erkek Spor Çanta: 139 TL
Kadın Spor Çanta: 199 TL
Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 279 TL
Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı: 329 TL
Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt: 149 TL
Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm: 79 TL
Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 159 TL
Kadın Kamuflaj Desenli Tayt: 99 TL
Çelik Termos Seti: 369 TL
Erkek Eşofman Altı: 139 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm: 109 TL
Balıkçı Çizme: 199 TL
Erkek Oduncu Gömlek: 179 TL
Kadın Düğmeli Kadın Pijama Takımı: 279 TL
Kamuflaj Yağmurluk: 229 TL
Bu detaylı listeleme, BİM'in 16 Şubat 2024 tarihinden itibaren sunacağı indirimli ürünlerin tam bir özeti olup, alışveriş planlarınızı yaparken size yardımcı olacak. Bu indirimler ve daha fazlası için Bolu BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Fırsatları kaçırmamak için acele edin!
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.