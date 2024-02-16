BİM Bolu Mağazalarında bu hafta neler var? 16 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğuyla indirim fırsatları neler?

Bolu BİM Mağazalarında 16 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Teknolojiden ev gereçlerine, giyimden mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürünü kapsayan bu katalog, alışveriş severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte detaylar:

Teknolojik ve Elektronik Ürünler

Dijitsu 58" 4K Ultra HD WEBOS Tv: 11.999 TL

TCL 43" Smart Google Tv: 8.999 TL

Philips Air Fryer: 6.199 TL

Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml: 75 TL

Senna 43" Full HD Android Tv: 6.299 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.999 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi: 999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu: 7.999 TL

Işıklı Alevli Hava Nemlendirici: 499 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL

Beyaz eşya ve mutfak gereçleri

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Turbo Cam Ankastre Set: 6.499 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 1.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.999 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet: 45 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet: 55 TL

Toprak Güveç Tencere: 65 TL

Süzgeçli Kesim Panosu: 34,50 TL

Desenli Ketçap / Mayonez Şişesi 660 cc: 17,50 TL

Silikon Koruyucu Kapak 24 cm: 34,50 TL

Tekli Silikon Bambu Mutfak Ürünleri: 79 TL

Silikon Muffin Kalıbı 4'lü: 49,50 TL

Silikon Çikolata Kalıbı 16'lı: 49,50 TL

Silikon Tutacak / Nihale: 19,50 TL

Benante Çerezlik Seti: 169 TL

Benante Porselen Sosluk / Çerezlik: 79 TL

Lav Salata Kasesi: 99 TL

Lav Kase: 65 TL

Chef's Tava: 167,50 TL

Chef's Sütlük: 109 TL

Bonera Emaye Kızartma Tenceresi: 239 TL

Bonera Emaye Kase: 75 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı: 27,50 TL

Paşabahçe Live Beautiful Echo Çay Bardağı 6'lı: 109 TL

Paşabahçe Live Beautiful Echo Dondurmalık 2'li: 89 TL

Soyacak: 19,50 TL

Süzgeç: 42,50 TL

Melamin Çay Tabağı: 12,50 TL

Elma Şekilli Çerezlik: 6,50 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml: 49 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml: 59 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 4000 ml: 79 TL

Ev ihtiyaçları ve aksesuarlar

Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri: 27,50 TL

3 Basamaklı Merdiven: 499 TL

Mimilos 60 Q Seed Dijital Baskı Katlanır Masa: 499 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri: 75 TL

Işıklı alevli dekoratif hava nemlendirici 499 TL

Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk: 69 TL

Giyim ve Aksesuar ürünleri

Blackout Perde: 119 TL

Erkek Spor Çanta: 139 TL

Kadın Spor Çanta: 199 TL

Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 279 TL

Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı: 329 TL

Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt: 149 TL

Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm: 79 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 159 TL

Kadın Kamuflaj Desenli Tayt: 99 TL

Çelik Termos Seti: 369 TL

Erkek Eşofman Altı: 139 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm: 109 TL

Balıkçı Çizme: 199 TL

Erkek Oduncu Gömlek: 179 TL

Kadın Düğmeli Kadın Pijama Takımı: 279 TL

Kamuflaj Yağmurluk: 229 TL

Bu detaylı listeleme, BİM'in 16 Şubat 2024 tarihinden itibaren sunacağı indirimli ürünlerin tam bir özeti olup, alışveriş planlarınızı yaparken size yardımcı olacak. Bu indirimler ve daha fazlası için Bolu BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Fırsatları kaçırmamak için acele edin!