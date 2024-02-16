2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı

Sahurun önemi ve Bolu için sahur saatleri

Sahur, Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri olarak gün boyunca enerji seviyesinin korunmasına katkıda bulunur. Bolu için sahur vakitleri, 11 Mart'ta başlayacak Ramazan ayının ilk gününde sabah 05:41'de başlayacak. Ramazan'ın son gününde ise sahur vakti 04:48 olarak belirlenmiş, bu vakitler oruç tutacaklar için günün en önemli zaman dilimlerinden biri haline geliyor.

İftar saatlerinin önemi

İftar saatleri, orucun sona erdiği ve gün boyunca süren sabrın son bulduğu anları simgeler. Bolu'da Ramazan 2024 boyunca iftar saatleri, gün batımıyla birlikte değişkenlik göstererek, oruç tutanların iftar yapabilecekleri zamanı belirler.

Ramazan sahurlarına hazırlık

Bolu'da Ramazan sahurlarına hazırlık, çeşitli yemekler ve lezzetli kahvaltılıklar ile yapılabilir. Bu hazırlık, Ramazan ayını daha keyifli ve anlamlı kılmak için önemli bir adımdır.

2024 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, 2024 Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Ramazan Bayramı, bu kutsal ayın sona ermesiyle birlikte kutlanacak, böylece müminler için büyük bir sevinç kaynağı olacak.

Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı?

Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak. 16 Şubat 2024 tarihini baz alınca Ramazan ayının başlamasına 24 gün kaldı.

Bolu'da yaşayanlar için Ramazan 2024 sahur ve iftar saatleri büyük önem taşıyor. Günlük değişimlerle birlikte takip edilmesi gereken bu vakitler, Ramazan ayının maneviyatını yaşamak ve bu kutsal ayın gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanmak için kritik öneme sahiptir.

2024 Bolu Ramazan ayı iftar saatleri:





