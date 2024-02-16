16 Şub 2024 - 18:00- Güncel G:

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı

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Bolu'daki Müslümanlar için kutsal Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, sahur ve iftar vakitlerinin önemi bir kez daha gündeme geliyor. 2024 yılı için Bolu'da sahur ve iftar saatleri belirlendi, böylece vatandaşlar bu manevi ayı sorunsuz bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı mask
2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı
2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı
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Sahurun önemi ve Bolu için sahur saatleri

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı

Sahur, Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri olarak gün boyunca enerji seviyesinin korunmasına katkıda bulunur. Bolu için sahur vakitleri, 11 Mart'ta başlayacak Ramazan ayının ilk gününde sabah 05:41'de başlayacak. Ramazan'ın son gününde ise sahur vakti 04:48 olarak belirlenmiş, bu vakitler oruç tutacaklar için günün en önemli zaman dilimlerinden biri haline geliyor.

İftar saatlerinin önemi

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı

İftar saatleri, orucun sona erdiği ve gün boyunca süren sabrın son bulduğu anları simgeler. Bolu'da Ramazan 2024 boyunca iftar saatleri, gün batımıyla birlikte değişkenlik göstererek, oruç tutanların iftar yapabilecekleri zamanı belirler.

Ramazan sahurlarına hazırlık

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı

Bolu'da Ramazan sahurlarına hazırlık, çeşitli yemekler ve lezzetli kahvaltılıklar ile yapılabilir. Bu hazırlık, Ramazan ayını daha keyifli ve anlamlı kılmak için önemli bir adımdır.

2024 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre, 2024 Ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak. Ramazan Bayramı, bu kutsal ayın sona ermesiyle birlikte kutlanacak, böylece müminler için büyük bir sevinç kaynağı olacak.

Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı

Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak. 16 Şubat 2024 tarihini baz alınca Ramazan ayının başlamasına 24 gün kaldı.

Bolu'da yaşayanlar için Ramazan 2024 sahur ve iftar saatleri büyük önem taşıyor. Günlük değişimlerle birlikte takip edilmesi gereken bu vakitler, Ramazan ayının maneviyatını yaşamak ve bu kutsal ayın gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanmak için kritik öneme sahiptir.

2024 Bolu Ramazan ayı iftar saatleri:2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Bolu'da sahur ve iftar saatleri açıklandı



16 Şub 2024 - 18:00 - Güncel

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