Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı listeye göre, Bolu'nun yetiştirdiği üç yetenekli hakem, 18 Şubat 2024 Pazar günü TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig'deki kritik maçlarda görev yapacaklar.
Futbolun adaletini sahada temsil edecek olan Selim Göksu, Batuhan Topçu ve Hakan Erkan, Artvin ve İzmir'deki önemli maçlarda yer alacaklar. Bu atamalar, Türkiye'nin dört bir yanında Bolu rüzgarının esmesine neden olacak.
Türkiye'nin sahalarında Bolu rüzgarı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun adaletini sahada temsil etmek üzere TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig maçlarında görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu. Bu önemli listede, Bolu'dan gelen üç hakem; Selim Göksu, Batuhan Topçu ve Hakan Erkan'ın isimleri yer alıyor. Sahada olacakları maçlarda futbolun adaletini sağlayacak olan bu hakemler, Bolu'nun gururu olarak öne çıkıyor.
Artvin'de gerçekleşecek önemli karşılaşma
18 Şubat 2024 Pazar günü, Artvin'deki TFF 3. Lig maçında Artvin Hopaspor ile Mardin 1969 Spor'un karşılaşmasında, Bolu'dan Batuhan Topçu ve Selim Göksu hakem olarak görev yapacak. Ankara Bölgesi'nden Özer Özden'in de kadroda yer aldığı bu maç, futbol severler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.
İzmir'deki çekişmeli mücadele
Aynı gün, İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Altınordu ile Adıyaman Futbol Kulübü arasındaki TFF 2. Lig maçında Bolu'dan Hakan Erkan, yardımcı hakem olarak görev alacak. Çorum’dan gelen baş hakem Ahmet Ecevit ile birlikte, bu maçta da futbolun adaleti sağlanacak.
Bolu, hakem yetiştirme konusunda öncü
Bolu, futbol sahalarında yetiştirdiği hakemlerle Türkiye'nin dört bir yanında adından söz ettiriyor. Bu maçlar, hakemler için önemli deneyim imkanları sunarken, Bolu'nun futbol adaletindeki rolünü de pekiştiriyor. TFF'nin açıkladığı bu görevlendirmeler, Bolu'nun hakem yetiştirme konusundaki başarısının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.