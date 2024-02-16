16 Şub 2024 - 11:56- Spor G:

Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!

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Bolu'dan üç hakem, 18 Şubat 2024'te TFF 3. ve 2. Lig'de Artvin ve İzmir'deki maçlarda görev yapacak. Selim Göksu, Batuhan Topçu ve Hakan Erkan, futbolun adaletini sahada temsil edecekler.

Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası! mask
Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!
Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı listeye göre, Bolu'nun yetiştirdiği üç yetenekli hakem, 18 Şubat 2024 Pazar günü TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig'deki kritik maçlarda görev yapacaklar.

Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!

Futbolun adaletini sahada temsil edecek olan Selim Göksu, Batuhan Topçu ve Hakan Erkan, Artvin ve İzmir'deki önemli maçlarda yer alacaklar. Bu atamalar, Türkiye'nin dört bir yanında Bolu rüzgarının esmesine neden olacak.

Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!

Türkiye'nin sahalarında Bolu rüzgarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun adaletini sahada temsil etmek üzere TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig maçlarında görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu. Bu önemli listede, Bolu'dan gelen üç hakem; Selim Göksu, Batuhan Topçu ve Hakan Erkan'ın isimleri yer alıyor. Sahada olacakları maçlarda futbolun adaletini sağlayacak olan bu hakemler, Bolu'nun gururu olarak öne çıkıyor.

Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!

Artvin'de gerçekleşecek önemli karşılaşma

18 Şubat 2024 Pazar günü, Artvin'deki TFF 3. Lig maçında Artvin Hopaspor ile Mardin 1969 Spor'un karşılaşmasında, Bolu'dan Batuhan Topçu ve Selim Göksu hakem olarak görev yapacak. Ankara Bölgesi'nden Özer Özden'in de kadroda yer aldığı bu maç, futbol severler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!

İzmir'deki çekişmeli mücadele

Aynı gün, İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Altınordu ile Adıyaman Futbol Kulübü arasındaki TFF 2. Lig maçında Bolu'dan Hakan Erkan, yardımcı hakem olarak görev alacak. Çorum’dan gelen baş hakem Ahmet Ecevit ile birlikte, bu maçta da futbolun adaleti sağlanacak.

Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!

Bolu, hakem yetiştirme konusunda öncü

Bolu, futbol sahalarında yetiştirdiği hakemlerle Türkiye'nin dört bir yanında adından söz ettiriyor. Bu maçlar, hakemler için önemli deneyim imkanları sunarken, Bolu'nun futbol adaletindeki rolünü de pekiştiriyor. TFF'nin açıkladığı bu görevlendirmeler, Bolu'nun hakem yetiştirme konusundaki başarısının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Artvin Hopaspor - Mardin 1969 Spor ve Altınordu - Adıyaman FK maçlarına Bolu damgası!

# Türkiye

16 Şub 2024 - 11:56 Bolu- Spor

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