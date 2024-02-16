Tuzlaspor ile Boluspor 8. randevuda: Kim daha üstün?

Türkiye'nin futbol sahnesinde, Tuzlaspor ve Boluspor'un yolları Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sekizinci kez kesişiyor. İki takım arasındaki rekabet, bu maçla birlikte yeni bir sayfa daha ekliyor.

Ligdeki pozisyonlar ve form durumları

Tuzlaspor, bu sezon 22 puanla ligde 15. sırada kendine yer bulurken, Boluspor 33 puan ile 8. sıradaki konumunu koruyor. Boluspor, özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle dengeli bir tablo çiziyor. Özellikle son iki deplasman zaferi, takımın morali ve özgüveni açısından büyük önem taşıyor.

Rekabette kim daha üstün?

Daha önceki yedi karşılaşmada Tuzlaspor'un dört galibiyetine karşılık, Boluspor iki kez üstünlük sağladı ve bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Boluspor’un general oyuncusu

Boluspor'un savunma hattının kilit ismi Veaceslav Posmac, bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Toplamda 4 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, son dört lig maçında 3 golle takımına önemli katkılarda bulunmuş durumda.

Tuzlaspor’un golcüsü

Tuzlaspor cephesinde ise gözler, bu sezon 5 golle takımın en golcü ismi olan William Mel Togui'ye çevrili. Son beş maçta kaydettiği 3 golle takımının hücum gücünü önemli ölçüde artıran Togui, bu karşılaşmada da en önemli kozlardan biri olacak.

İlk karşılaşmanın yankıları

Sezonun ilk yarısında gerçekleşen karşılaşmada Boluspor, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu maç, her iki takım için de sezonun geri kalanı adına belirleyici bir momentum oluşturdu.