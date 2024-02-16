Muay Thai'de Düzce fırtınası: Samsun şampiyonasında madalya yağmuru

Samsun, 11-14 Şubat 2024 tarihleri arasında, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen heyecan verici bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Karadeniz Bölge Muay Thai Şampiyonası, bölge genelinden 217 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Müsabakalar, kıyasıya rekabet ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Düzceli sporcuların büyük başarısı

Düzce Muay Thai İl Temsilcisi ve Antrenörü İbrahim Keleş liderliğindeki Düzceli sporcular, şampiyonadan büyük bir başarı ile döndü. Takım, toplamda 6 madalya kazanarak, bölgedeki muay thai yeteneklerinin gücünü gösterdi. Büyük Erkekler Elit kategorisinde +91 kilo ve 54 kilo ağırlık sınıflarında Hasan Çetin ve Cemal Kılıçarslan altın madalyanın sahibi oldular. U-23 ve Alt Genç kategorilerinde de Düzce, kürsüde yerini aldı.

Antalya yolunda altın adımlar

Büyük bir mücadele sergileyen ve birinci olan sporcular, Haziran ayında Antalya Kemer'de düzenlenecek olan Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Bu başarı, Düzce'nin muay thai alanındaki potansiyelini ve sporcuların ulusal düzeyde rekabet edebilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Sporun yıldızları parlıyor

Düzce'den gelen sporcuların bu başarısı, bölgenin sporda yükselen bir yıldız olduğunu gösteriyor. Büyük Erkekler ve Alt Genç kategorilerinde elde edilen başarılar, gelecek vaat eden genç yeteneklerin önemini vurguluyor. U-23 kategorisindeki sporcuların gösterdiği performans, gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme potansiyellerini ortaya koyuyor.

Geleceğe dair umutlar

Düzce'nin bu başarısı, genç sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Antrenör İbrahim Keleş ve ekibinin disiplinli çalışmaları, sporcunun ve spora olan inancın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na hazırlanan Düzceli sporcular, bölgeyi ve ülkeyi uluslararası müsabakalarda gururla temsil etmeye hazırlanıyor.