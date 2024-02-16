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Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda

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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında futbolseverler, büyük bir karşılaşmaya tanıklık etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, ligdeki zirve yarışını sürdürebilmek adına Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu maç, iki takım arasında lig tarihindeki 44. randevu olarak kayıtlara geçecek.

Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda mask
Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda
Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda
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Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu Galatasaray'a devretmesinin ardından Çaykur Rizespor karşısında 3 puan arayışında. Fenerbahçe, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesi mavi-yeşil ekip ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sıradaki pozisyonunu koruyor.

Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda

Tarihi rekabette Fenerbahçe üstünlüğü

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki tarihi rekabette sarı-lacivertliler, 28 galibiyetle üstünlüğünü ortaya koyuyor. İki takım arasındaki maçlarda Fenerbahçe 94 gol atarken, Çaykur Rizespor 40 golle karşılık verdi. İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0'lık etkileyici bir skorla kazandı.

Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda

Deplasman kralı Fenerbahçe

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda adeta bir kral gibi. 12 deplasman maçından 34 puan toplayarak en fazla puan toplayan takım unvanını elinde tutuyor. Sarı-lacivertliler, dış sahada rakip filelere 27 gol bırakırken, kalesinde ise oldukça az gol gördü.

Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda

Kart sınırındaki oyuncular ve teknik direktörlerin mücadelesi

Fenerbahçe'de, Alexander Djiku, Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski olmak üzere 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncuların her biri, Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta forma giyemeyecek. Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’de 3. kez rakip olacak. Bu mücadelede daha önceki karşılaşmalarda İsmail Kartal'ın takımları üstün gelmişti.

Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda

Maçın hakemi ve beklentiler

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Arda Kardeşler ve yardımcıları, sahadaki adaleti sağlamak için görev alacak. Futbolseverler, hem zirve yarışını hem de teknik direktörler ve futbolcular arasındaki stratejik mücadeleyi yakından takip edecek.

Süper Lig'de kritik mücadele: Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 44. randevuda

# sezon, Fenerbahçe

16 Şub 2024 - 14:27 İstanbul- Spor

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