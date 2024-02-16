Şehit polis Fethi Sekin’in mirası devam ediyor: Galatasaray'dan anlamlı transfer!

5 Ocak 2017'de, İzmir Bayraklı Adliyesi'nde yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında, bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen hain saldırıya cesurca müdahale ederek şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlığı hala hafızalardaki yerini koruyor.
Babasının mirasını sürdürüyor
Şehit Fethi Sekin'in cesaretinin ve fedakarlığının sembolü olan oğlu Burak Tolunay Sekin, futbol alanında elde ettiği başarılarla babasının mirasını sürdürüyor. Genç futbolcu, Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer olarak büyük bir adım attı.
Galatasaray hayali gerçek oldu
18 yaşındaki yetenekli oyuncu Burak Tolunay Sekin, futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Uzun yıllar boyunca Altay altyapısında ter döken ve burada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Sekin, artık hayalini kurduğu Galatasaray formasını giyecek.
Sekin’in Galatasaray tutkusu
Genç oyuncu, daha önce verdiği röportajlarda Galatasaray'a olan tutkusunu ve bu kulüpte oynama hayalini sık sık dile getirmişti. Nihayet, bu hayali gerçekleşti.
Altyapıdan A Takıma uzanan başarı
Burak Tolunay Sekin, futbolculuk kariyerine Altay altyapısında başladı. U14 seviyesinden itibaren forma giydiği maçlarda sergilediği performansla adından söz ettiren Sekin, çıktığı 66 maçta 28 gol atarak forvet pozisyonundaki yeteneğini kanıtladı. Genç yetenek, bu istikrarlı performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Ancak Galatasaray'a olan aşkı, kariyerinin bu önemli adımını atmasında belirleyici oldu.
Geleceğin yıldızı
Galatasaray altyapısına katılarak profesyonel futbolculuk kariyerinde yeni bir sayfa açan Burak Tolunay Sekin, yetenekli ve azimli bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Genç futbolcunun Galatasaray altyapısındaki performansı, gelecekte A takımda önemli roller üstlenebilecek bir yetenek olduğunun göstergesi. Burak'ın futbolculuk yeteneklerinin yanı sıra, babasının kahramanlık mirası da onun hikayesine derin bir anlam katıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.