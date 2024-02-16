Ağaç budamak istedi başından oldu

Olay, Mudurnu ilçesi Feriz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkbahar öncesinde evinin önündeki ağaçların bakımını yapan Hüseyin Sağır, erik ve elma ağaçlarını budadı. Sağır, kestiği ağacın dallarının kafasına düşmesi neticesinde yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağır, ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.