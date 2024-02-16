Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Tuzlaspor ile Boluspor arasındaki karşılaşma oldu. Ev sahibi Tuzlaspor'un bilet fiyatlarını açıklamasıyla birlikte, sporseverler arasında büyük bir şaşkınlık ve tepki uyandırdı.

Tuzlaspor’un deplasman biletleri

Tuzlaspor'un uyguladığı bilet fiyatlandırması, sadece bu maçla sınırlı kalmayıp, daha önceki karşılaşmalarda da benzer şekilde gündeme gelmişti.

Maç izlemek isteyenler kredi çekiyor!

Tuzlaspor'un Boluspor karşısında uyguladığı bilet fiyatları, futbolseverleri hayrete düşürdü. Özellikle deplasman tribününe ayrılan biletlerin fiyatı 1.300 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu rakamı duyan birçok taraftar, “Maça gitmek için kredi mi çekelim”. Diyerek tepki gösterdi. Ev sahibi takım taraftarları için ise bilet fiyatı 1.000 TL olarak açıklandı.

50 bin TL’lik bilet!

Tuzlaspor, daha önce de fahiş bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Sakaryaspor ile oynanan maçta misafir tribün biletleri 5.000 TL, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında ise deplasman tribünü için istenen rakamlar 21.000 TL'ye kadar çıkmıştı. En dikkat çekici fiyatlandırma ise geçen sezon Eyüpspor maçında uygulanan 50.000 TL'lik deplasman bilet fiyatıydı.

Tepkiler büyüyor

Bu astronomik bilet fiyatlarına karşı Bolu'da ve futbolseverler arasında büyük bir tepki var. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda konuyla ilgili eleştiriler ve tepkiler yoğun bir şekilde dile getiriliyor.

Kara para aklama iddiası

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, yüksek bilet fiyatlarıyla gündeme gelerek özellikle gazeteci Murat Ağırel'in kara para aklama iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Tuzlaspor'un Boluspor maçında da bu yüksek bilet fiyatı politikasını sürdürdüğü görüldü.