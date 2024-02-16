- Spor

Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'deki Boluspor maçı için fahiş bilet fiyatları açıkladı. Fiyatıyla dudak uçuklatan deplasman biletleri, futbolseverler arasında büyük tepki topladı

Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi mask
Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi
Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Tuzlaspor ile Boluspor arasındaki karşılaşma oldu. Ev sahibi Tuzlaspor'un bilet fiyatlarını açıklamasıyla birlikte, sporseverler arasında büyük bir şaşkınlık ve tepki uyandırdı.

Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi

Tuzlaspor’un deplasman biletleri

Tuzlaspor'un uyguladığı bilet fiyatlandırması, sadece bu maçla sınırlı kalmayıp, daha önceki karşılaşmalarda da benzer şekilde gündeme gelmişti.

Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi

Maç izlemek isteyenler kredi çekiyor!

Tuzlaspor'un Boluspor karşısında uyguladığı bilet fiyatları, futbolseverleri hayrete düşürdü. Özellikle deplasman tribününe ayrılan biletlerin fiyatı 1.300 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu rakamı duyan birçok taraftar, “Maça gitmek için kredi mi çekelim”. Diyerek tepki gösterdi. Ev sahibi takım taraftarları için ise bilet fiyatı 1.000 TL olarak açıklandı.

Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi

50 bin TL’lik bilet!

Tuzlaspor, daha önce de fahiş bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Sakaryaspor ile oynanan maçta misafir tribün biletleri 5.000 TL, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında ise deplasman tribünü için istenen rakamlar 21.000 TL'ye kadar çıkmıştı. En dikkat çekici fiyatlandırma ise geçen sezon Eyüpspor maçında uygulanan 50.000 TL'lik deplasman bilet fiyatıydı.

Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi

Tepkiler büyüyor

Bu astronomik bilet fiyatlarına karşı Bolu'da ve futbolseverler arasında büyük bir tepki var. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda konuyla ilgili eleştiriler ve tepkiler yoğun bir şekilde dile getiriliyor.

Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi

Kara para aklama iddiası

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, yüksek bilet fiyatlarıyla gündeme gelerek özellikle gazeteci Murat Ağırel'in kara para aklama iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Tuzlaspor'un Boluspor maçında da bu yüksek bilet fiyatı politikasını sürdürdüğü görüldü.

 

Tuzlaspor-Boluspor maç biletleri görenleri şaşkına çevirdi

 

 

 

# VAR, Türk, Eyüpspor

16 Şub 2024 - 15:49 İstanbul/ Tuzla- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL