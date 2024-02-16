31 Mart seçimlerinde Bolu’da kaç kişi oy kullanacak? Bolu’da kaç sandık var?

2024 Yerel Seçimlerinde Bolu'da oy kullanacak seçmen sayısı büyük merak konusu. Bu önemli günde, Bolu Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeliği, Belediye Meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için Bolu’da kaç seçmen oy kullanacak? Haberimizde…

Seçim Süreci ve Takvimi

31 Mart Pazar günü yapılacak olan 2024 yerel Seçimleri öncesinde hazırlıklar sürüyor. Yüksek seçim Kurulu (YSK) takvimine göre işleyen süreçte partiler son tarih olan 20 Şubat’ta adaylarının kesin listesini seçim kurullarına verecek.

Bolu’da kaç sandık var?

Bununla birlikte Bolu Merkez ilçede kurulacak olan sandıkların sayıları belirlendi. Buna göre Bolu Merkez’de Karacasu Beldesi ile birlikte 403 sandık kurulacak. Bolu Merkez ilçede kurulacak olan 403 sandıktan 2’si seyyar sandık olarak hizmet verecek, 1 sandıkta cezaevinde olacak. Buna göre Bolu Merkez’de 403 toplam sandık kurulmuş olacak.

Bolu merkez köylerine kaç sandık kurulacak?

Bununla beraber Bolu Merkez ilçeye bağlı köylerde de 113 sandık kurulacak. Oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü Bolu’nun merkez ilçeye bağlı köylerinde kurulacak olan 113 sandıkla beraber toplam 536 sandık kurulmuş olacak.

Bolu’da kaç seçmen oy kullanacak?

31 Mart Pazar günü 2024 Yerel seçimlerinde Bolu’da da oy verme heyecanı yaşanacak. Bolulular bağlı oldukları sandıklara gidip, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu İl Genel Meclis üyeliği, Bolu Belediyesi Meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verecek. Bolu merkezde 154 bin 931 seçmen oy kullanacak.

İlçelerde ise sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İLÇELER Seçmen Sayısı Sandık Sayısı Bolu Merkez 154 bin 934 2 seyyar 536 Sandık Seben 4 bin 69 1 seyyar 38 Sandık Kıbrıscık 2 bin 507 1 Seyyar 26 Sandık Dörtdivan 5 bin 935 1 Seryyar 34 Sandık Yeniçağa 5 bin 714 1 Seyyar 29 Sandık Gerede 27 bin 12 1 Seyyar 147 Sandık Mengen 11 bin 989 1 Seyyar 78 Sandık Mudurnu 15 bin 161 1 Seyyar 92 Sandık Göynük 11 bin 747 1 Seyyar 81 Sandık Toplam 238 Bin 525 10 Seyyar 1061 Sandık

Bolu'da 2024 Yerel Seçimleri, ilçelerle beraber 238 bin 525 seçmen, 10’u seyyar olmak üzere toplam 1061 sandıkta oy kullanacak. 2024 Yerel Seçimleri hem seçmenler hem de adaylar için büyük bir önem taşıyor. Sandık ve seçmen sayılarının açıklanması, seçim sürecinin şeffaflığını ve hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor. Bolu, demokratik bir katılım ve seçim heyecanı için geri sayımı sürdürüyor.