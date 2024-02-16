Bolu Adliyesi'nden öncü adım, afetlerde hayat kurtaracak dernek kuruldu

Bolu Adliyesi çalışanları, deprem gibi afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla "Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği"ni oluşturdu. Bu girişim, özellikle 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, arama ve kurtarma faaliyetlerinin önemini bir kez daha vurguladı.

Afetlere Hızlı Müdahalenin Önemi

Kahramanmaraş ve çevre illeri sarsan deprem felaketinin ardından, Bolu Adliyesi personeli, enkaz altında kalan insanları kurtarma konusunda somut bir adım atmaya karar verdi. Bu kararla, afet anında can kaybını en aza indirmek için kurulan dernek, arama ve kurtarma çalışmalarında büyük bir fark yaratmayı hedefliyor.

Derneğin Faaliyetleri ve Başarıları

İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle ekipman ve teçhizatını tamamlayan dernek, AFAD ile koordinasyon içinde eğitimlerine devam ediyor. Bu eğitimler sayesinde, dernek üyeleri, Kentsel Hafif Arama ve Kurtarma Akredite sınavında birinci olarak, alandaki uzmanlıklarını ispatladı.

Adalet Bakanlığı'ndan Beklenen Destek

Adalet Bakanlığı'nın, adliye personelinden oluşan bu derneğe her türlü desteği sağlaması gerektiği belirtiliyor. Bu destek, derneğin daha fazla eğitim almasına, donanımını artırmasına ve böylece daha etkili arama-kurtarma operasyonları yapabilmesine olanak tanıyacak.