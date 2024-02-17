Bu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'in incisi Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerimiz, 16-17- 18 Şubat 2024 tarihleri arasında kışın soğuk nefesini hissedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son güncellemelerine göre, hafta sonu boyunca bu bölgelerde kar yağışının yanı sıra yağmurlu hava koşulları da bekleniyor.
Mevsim normallerinde sürecek hava durumu
Bolu ve çevre illerde bugün mevsim normallerine uygun hava koşulları hâkim. Ancak, hafta sonuna doğru mevsim normalleri kapsamında beklenen kar yağışı, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için kışın güzelliklerini bir kez daha hatırlatacak.
Önlemler ve güvenlik tavsiyeleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Özellikle sürücülerin dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması, günlük planlamaların yapılmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Güncel hava durumu takibi hayati önem taşıyor
Bolu ve çevresindeki illerde yaşayanlar ile bu bölgelere seyahat etmeyi planlayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu güncellemelerini takip etmek büyük önem taşıyor. Güncel hava durumu raporları, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin günlük planlarını daha sağlıklı yapabilmeleri için kritik bilgiler sunuyor. Herkesin güvende kalabilmesi için gerekli önlemleri alması ve hava durumu güncellemelerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.
İşte il il hava durumu raporu:
16 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 4°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
16 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 3°C En düşük: 3°C Karla Karışık Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük:7°C Bulutlu
Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
Bartın; En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu
Karabük; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 8 °C En düşük: 6°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 5°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 6°C Bulutlu
Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 6°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Bulutlu
Ankara; En yüksek: 10°C En düşük: -1°C Bulutlu
Bartın; En yüksek: 9°C En düşük: 7°C Bulutlu
Karabük; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 8°C En düşük: 0°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 11°C En düşük: 5°C Bulutlu
Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: -1°C Hafif Yağmurlu
18 Şubat 2024 Pazar Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Hafif Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Bulutlu
Bartın En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 8°C En düşük:1°C Hafif Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Yağmurlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.