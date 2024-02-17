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Bu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?

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16- 17- 18 Şubat 2024 Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak hava durumu

Bu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı? mask
Bu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?
Bu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'in incisi Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerimiz, 16-17- 18 Şubat 2024 tarihleri arasında kışın soğuk nefesini hissedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son güncellemelerine göre, hafta sonu boyunca bu bölgelerde kar yağışının yanı sıra yağmurlu hava koşulları da bekleniyor.

Mevsim normallerinde sürecek hava durumu

Bu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?

Bolu ve çevre illerde bugün mevsim normallerine uygun hava koşulları hâkim. Ancak, hafta sonuna doğru mevsim normalleri kapsamında beklenen kar yağışı, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için kışın güzelliklerini bir kez daha hatırlatacak.

Önlemler ve güvenlik tavsiyeleriBu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların kar yağışı ve yağmurlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Özellikle sürücülerin dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunması, günlük planlamaların yapılmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Güncel hava durumu takibi hayati önem taşıyorBu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?

Bolu ve çevresindeki illerde yaşayanlar ile bu bölgelere seyahat etmeyi planlayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu güncellemelerini takip etmek büyük önem taşıyor. Güncel hava durumu raporları, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin günlük planlarını daha sağlıklı yapabilmeleri için kritik bilgiler sunuyor. Herkesin güvende kalabilmesi için gerekli önlemleri alması ve hava durumu güncellemelerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.

İşte il il hava durumu raporu:

16 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 4°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

16 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava DurumuBu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?

Bolu; En yüksek: 3°C En düşük: 3°C Karla Karışık Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük:7°C Bulutlu

Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

Bartın; En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu

Karabük; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi Doğu Marmara Hava DurumuBu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?

İstanbul; En yüksek: 8 °C En düşük: 6°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 5°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 6°C Bulutlu

Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 6°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Bulutlu

Ankara; En yüksek: 10°C En düşük: -1°C Bulutlu

Bartın; En yüksek: 9°C En düşük: 7°C Bulutlu

Karabük; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar Doğu Marmara Hava DurumuBu hafta sonu Bolu ve çevresinde kar yağacak mı?

İstanbul; En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 8°C En düşük: 0°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 11°C En düşük: 5°C Bulutlu

Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: -1°C Hafif Yağmurlu

18 Şubat 2024 Pazar Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Hafif Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Bulutlu

Bartın En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 8°C En düşük:1°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Yağmurlu

# Çevre

17 Şub 2024 - 00:00 - Güncel

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