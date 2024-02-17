Bolu elektrik kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16-17-18-19 Şubat 2024 Merkez, Mengen, Mudurnu, Göynük, dikkat!

Kesinti nedeni ve amacı

SEDAŞ, elektrik dağıtım sisteminin daha güvenli ve verimli hale getirilmesi için kapsamlı bir bakım ve onarım programı uygulayacak. Bu çalışmalar, Bolu'da yaşayanların elektrik hizmetlerinden kesintisiz ve güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri

Planlanan elektrik kesintisi, Bolu'nun önemli bölgelerini kapsıyor. Kesintiden etkilenecek alanlar ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgi, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde vatandaşların erişimine sunuldu. Bu bilgiler, sakinlerin günlük planlarını kesinti programına göre düzenlemelerine olanak tanıyor.

Alınması gereken önlemler

SEDAŞ, olası mağduriyetleri önlemek adına çeşitli tedbirler aldı. Kesinti süresince acil durum hattı ve müşteri hizmetleri aktif olacak, yaşanabilecek herhangi bir sorun anında çözülecek. Bolu sakinleri, SEDAŞ'ın önerdiği önlemlere uyarak ve gerekli hazırlıkları yaparak bu süreci sorunsuz geçirebilir.

Hazırlık önerileri

SEDAŞ, vatandaşlara kesinti süresince gerekli hazırlıkları yapmalarını öneriyor. Bu, Bolu'nun altyapısının güçlendirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Planlı kesinti, Bolu'ya daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunma yolunda kritik bir öneme sahip.

Bu önemli bakım çalışması, Bolu'nun elektrik altyapısını güçlendirirken, SEDAŞ ve Bolu sakinleri arasında bir iş birliği örneği sergileyecek. Bu sürecin, her iki taraf için de sorunsuz bir şekilde atlatılması hedefleniyor.