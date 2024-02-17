Bolu elektrik kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 16-17-18-19 Şubat 2024 Merkez, Mengen, Mudurnu, Göynük, dikkat!

Kesinti nedeni ve amacı
SEDAŞ, elektrik dağıtım sisteminin daha güvenli ve verimli hale getirilmesi için kapsamlı bir bakım ve onarım programı uygulayacak. Bu çalışmalar, Bolu'da yaşayanların elektrik hizmetlerinden kesintisiz ve güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.
Etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri
Planlanan elektrik kesintisi, Bolu'nun önemli bölgelerini kapsıyor. Kesintiden etkilenecek alanlar ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgi, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde vatandaşların erişimine sunuldu. Bu bilgiler, sakinlerin günlük planlarını kesinti programına göre düzenlemelerine olanak tanıyor.
Alınması gereken önlemler
SEDAŞ, olası mağduriyetleri önlemek adına çeşitli tedbirler aldı. Kesinti süresince acil durum hattı ve müşteri hizmetleri aktif olacak, yaşanabilecek herhangi bir sorun anında çözülecek. Bolu sakinleri, SEDAŞ'ın önerdiği önlemlere uyarak ve gerekli hazırlıkları yaparak bu süreci sorunsuz geçirebilir.
Hazırlık önerileri
SEDAŞ, vatandaşlara kesinti süresince gerekli hazırlıkları yapmalarını öneriyor. Bu, Bolu'nun altyapısının güçlendirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Planlı kesinti, Bolu'ya daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunma yolunda kritik bir öneme sahip.
Bu önemli bakım çalışması, Bolu'nun elektrik altyapısını güçlendirirken, SEDAŞ ve Bolu sakinleri arasında bir iş birliği örneği sergileyecek. Bu sürecin, her iki taraf için de sorunsuz bir şekilde atlatılması hedefleniyor.
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56831
|BOLU
|MENGEN
|ARAK, KANCILAR, KARACALAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR
|ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|56832
|BOLU
|MERKEZ
|KAYSELLER
|ÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI
|16.02.2024
|10:00
|17:30
|56882
|BOLU
|MENGEN
|SARIKADILAR, TÜRKMENLER
|SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU
|17.02.2024
|09:00
|17:00
|56884
|BOLU
|MERKEZ
|GÖLKÖY, HAMİDİYE, MERKEZ
|AİBÜ, GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY, HAMIDIYE, HAMIDIYE-1., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE-1. SK., HAMİDİYE-2. SK.
|17.02.2024
|09:00
|15:30
|56885
|BOLU
|MERKEZ
|KILIÇARSLAN
|101 SK., 123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 SK., 145 SK., 152 SK., 155. SK., 156 SK., 157 SK., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, YUNUS EMRE BULVAR
|17.02.2024
|15:00
|17:00
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.