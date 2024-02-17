- Yaşam

TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Türkiye Yaşam Memnuniyet Araştırması sonuçlarını açıkladı. Raporda mutluluk oranları artarken, kadınlar ve evlilerin daha mutlu olduğu görüldü. Gençlerde mutluluk zirve yaparken, sağlık ve aile ön planda. Raporda hayat pahalılığı en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı mask
TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı
TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı
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Türkiye'de mutluluk oranları yükselişte

TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması, Türkiye'deki yetişkinler arasında mutluluk seviyesinin arttığını gösteriyor. 2022 yılında %49,7 olan mutlu bireylerin oranı, 2023'te %52,7'ye yükseldi. Bu, toplumun genelinde bir iyimserlik havasının hakim olduğunu işaret ediyor.

Kadınlar ve evliler daha mutlu

TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı

Araştırma sonuçlarına göre, kadınlar erkeklere kıyasla daha mutlu. 2022'de %52,7 olan kadınların mutluluk oranı, 2023'te %55,1'e çıktı. Evli bireyler de evli olmayanlara göre daha yüksek mutluluk seviyeleri raporladı, evlilik mutluluğu pekiştiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Gençlerde mutluluk zirve yapıyor

TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı

18-24 yaş arası gençler arasında mutluluk oranı, bir önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi. %47,9'dan %54,0'a yükselen bu oran, genç nüfusta artan bir iyimserliği ve yaşam memnuniyetini işaret ediyor. Ancak, 55 yaş ve üzeri bireylerde mutluluk oranlarında bir düşüş gözlemlendi, bu da yaşamın ilerleyen dönemlerinde farklı zorluklar ve endişelerin mutluluğu etkileyebileceğini gösteriyor.

Aile ve sağlık mutluluğun ana kaynağı

TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı

Bireylerin mutluluk kaynağı olarak en çok ailelerini ve sağlıklı olmayı işaret etmeleri, toplumsal değerlerin ve önceliklerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Aile, %69,9 ile en büyük mutluluk kaynağı olurken, sağlıklı olmak da %69,5 ile hemen arkasından geliyor.

Geleceğe umutla bakıyoruz

TÜİK Türkiye’nin mutluluk oranını açıkladı

Araştırma, Türkiye'deki bireylerin %67,1'inin geleceklerinden umutlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu oran, toplumun genelinde bir iyimserlik ve geleceğe dair pozitif bir bakış açısının olduğunu gösteriyor. Umut seviyeleri cinsiyet açısından neredeyse eşit dağılım gösteriyor.

Hayat pahalılığı en büyük sorun

Yaşam memnuniyeti artsa da, hayat pahalılığı ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük sorun olarak belirlendi. Ekonomik zorluklar ve mali sıkıntılar, bireylerin günlük yaşamlarını ve gelecek planlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Bu araştırma, Türkiye'de yaşam memnuniyeti ve mutluluk düzeylerinin genel bir değerlendirmesini sunarken, toplumsal ve ekonomik faktörlerin bireylerin duygusal ve psikolojik refahı üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor.

# Sağlık, Türkiye, Yaşam

17 Şub 2024 - 09:00 - Yaşam

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