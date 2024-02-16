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MHP Adayı İlhan Durak'tan köprülü kavşaklar ve tramvay hattı projesi

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MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Bolu'da ulaşımı dönüştürecek projelerini açıkladı. Köprülü kavşaklar, tramvay hattı ve akıllı ulaşım çözümleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkanı Adayı İlhan Durak, Bolu'da trafiksiz bir gelecek vaat ediyor.

MHP Adayı İlhan Durak'tan köprülü kavşaklar ve tramvay hattı projesi mask
MHP Adayı İlhan Durak'tan köprülü kavşaklar ve tramvay hattı projesi
MHP Adayı İlhan Durak'tan köprülü kavşaklar ve tramvay hattı projesi
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Bolu'da ulaşımın geleceği

MHP Adayı İlhan Durak'tan köprülü kavşaklar ve tramvay hattı projesi

MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, şehrin ulaşım altyapısını köklü bir şekilde iyileştirecek projelerini kamuoyu ile paylaştı. Durak'ın açıkladığı projeler, Bolu'da yaşayanların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve şehrin ulaşım ağını modern standartlara taşıyacak nitelikte.

Köprülü kavşaklar ile trafik sorununa son

Durak'ın planları arasında, D- 100 Karayolu üzerinde kritik öneme sahip üç lokasyonda köprülü kavşaklar inşa etmek yer alıyor. Adliye/Sanayi, Gölyüzü ve Gölköy Üniversite kavşaklarına yapılacak bu köprülü kavşaklar, Bolu'da trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak ve güvenli ulaşımın önünü açacak.

Tramvay hattı ile modern ulaşım

MHP Adayı İlhan Durak'tan köprülü kavşaklar ve tramvay hattı projesi

Anıt Park ve Millet Bahçesi arasında, Borazanlar Mahallesi ve Kalıcı Konutlar güzergahında hayata geçirilecek 5,5 km uzunluğundaki tramvay hattı projesi, şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Bu proje, Bolu'nun ulaşım ağını çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde genişletecek.

Akıllı ulaşım çözümleri

Durak, "Trafiksiz Bolu" vizyonu doğrultusunda, akıllı ulaşım projelerini de gündeme getiriyor. Yeni bir ulaşım master planı çerçevesinde, şehir içi trafiği azaltmayı, toplu taşıma kapasitesini ve sefer sayılarını artırmayı planlıyor. Bu sayede Bolu'da daha rahat ve verimli bir ulaşım sistemi oluşturulacak.

Bolu Mobil Uygulaması ve BOLBİS Projesi

MHP Adayı İlhan Durak'tan köprülü kavşaklar ve tramvay hattı projesi

Durak'ın projeleri arasında, "Bolu Mobil" uygulaması ile toplu taşıma araçları ve taksilerin entegrasyonu da bulunuyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, ulaşım araçlarının konumlarına kolayca erişebilecek. Ayrıca, "Bolbis Projesi" ile şehir genelinde bisiklet istasyonları kurularak, bisikletli ulaşıma teşvik sağlanacak.

Bolu'da ulaşımın yeni yüzü

İlhan Durak'ın açıkladığı ulaşım projeleri, Bolu'da yaşayanlar için büyük bir heyecan kaynağı. Köprülü kavşaklar, tramvay hattı, akıllı ulaşım çözümleri, Bolu Mobil uygulaması ve Bolbis projesi ile Bolu, modern, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım ağına kavuşacak. Durak'ın projeleri, şehrin geleceğine yön verecek ve Bolu'yu ulaşım konusunda örnek bir şehir haline getirecek.

 

# belediye, 100, Çevre, trafik, MHP

16 Şub 2024 - 22:30 Bolu- Siyaset

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