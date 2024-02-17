- Eğitim

MEB'den öğrenci ve velilere müjde 5 günlük ara tatil kararı açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve velilerin merakla beklediği ikinci ara tatil kararını duyurdu. 8-12 Nisan tarihleri arasındaki tatil, eğitim camiasına önemli bir mola sunuyor.

MEB'den öğrenci ve velilere müjde 5 günlük ara tatil kararı açıklandı mask
MEB'den öğrenci ve velilere müjde 5 günlük ara tatil kararı açıklandı
MEB'den öğrenci ve velilere müjde 5 günlük ara tatil kararı açıklandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Okullar için 5 Günlük Ara Tatil Müjdesi

MEB'den öğrenci ve velilere müjde 5 günlük ara tatil kararı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve velilerin merakla beklediği ikinci ara tatil kararını açıkladı. 8-12 Nisan tarihleri arasında planlanan bu tatil, eğitim camiası için önemli bir nefes alma fırsatı sunuyor. Ancak, Ramazan Bayramı ile çakışma ihtimali tatil planlarını etkileyebilir.

Ramazan Bayramı ve Ara Tatil Planlaması

MEB'den öğrenci ve velilere müjde 5 günlük ara tatil kararı açıklandı

Ramazan Bayramı'nın 21-23 Nisan tarihleri arasında olması, öğrencilere ve ailelerine 9 günlük bir tatil imkanı sağlıyor. MEB Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, ara tatillerin geleceği, yapılan anket sonuçlarına göre şekillenecek. Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılmayacağını, ancak öğrenci ve velilerin görüşlerine göre bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

Bölgesel İklim Koşullarına Göre Ara

MEB'den öğrenci ve velilere müjde 5 günlük ara tatil kararı açıklandı

Bakan Tekin, Türkiye'nin farklı iklim koşullarını göz önünde bulundurarak, ara tatillerin bölgesel ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlenebileceğini ifade etti. Bu, özellikle kış aylarında kar yağışının etkili olduğu bölgeler için önemli bir esneklik sağlayabilir.

Eğitim Öğretim Yılı Sonu ve Tatil Kararları

MEB'den öğrenci ve velilere müjde 5 günlük ara tatil kararı açıklandı

2023-2024 eğitim öğretim yılının sonu 15 Haziran 2024 olarak belirlendi. İkinci ara tatilin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve tarihlerinin değişip değişmeyeceği, MEB'in alacağı kararlarla netlik kazanacak. Öğrenci ve veliler, bu kararın eğitim sürecine etkilerini ve olası değişiklikleri yakından takip ediyor.

# Türkiye, eğitim

17 Şub 2024 - 10:00 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL