Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz

Asansörlerin günlük hayattaki yeri

Yoğun kentleşme ile birlikte yüksek binaların vazgeçilmezi haline gelen asansörler, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ay, asansörlerin güvenli ve faal olmasının önemine dikkat çekiyor. Asansörlerin arızalanması, yaşamı zorlaştıran bir durum olarak öne çıkıyor.

Türkiye'deki asansör istatistikleri ve kazalar

Dr. Serdar Ay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılında yayımladığı Asansör Sektör Raporu'na göre Türkiye'de 800 bin civarında asansör bulunduğunu, bu sayının günümüzde 1 milyona yaklaştığını belirtiyor. 2012 yılına göre büyük bir artış gösteren asansör sayısı, güvenlik ve periyodik bakımın önemini artırıyor. Asansör kazalarının büyük bir kısmının kullanıcı hatası kaynaklı olduğu vurgulanıyor.

Asansör kazalarının sınıflandırılması

Asansör kazaları, kullanıcı ve işçi kazaları olmak üzere iki ana kategoride inceleniyor. Dr. Serdar Ay, Türkiye'de 2010-2020 yılları arasında meydana gelen asansör kazalarının yüzde 74'ünün kullanıcı, yüzde 26'sının ise işçi kazası olduğunu belirtiyor. İş kazaları, genellikle asansör boşluğuna düşme, sıkışma, ezilme gibi durumları içeriyor.

Kullanıcıların dikkat etmesi gerekenler

Asansör kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında acele etmemek, kontrollü binmek, kabin kapısı olan asansörleri tercih etmek, asansör kapasitesine uygun kullanım ve asansör içinde şakalaşmamak gibi kurallar yer alıyor. Bu basit önlemler, kazaların önlenmesinde büyük rol oynuyor.

Deprem ve yangın durumlarında asansör kullanımı

Dr. Serdar Ay, deprem ve yangın gibi acil durumlarda asansör kullanımının tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor. Ayrıca, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskine karşı asansörlerde sosyal mesafenin korunması gerektiğini vurguluyor.

Asansörlerin bakım ve kontrolü

Asansörlerin güvenliği, periyodik bakım ve kontrollerle sağlanıyor. A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılması gereken bu kontroller, asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını garantiliyor. Dr. Serdar Ay, kusur durumunu gösteren bilgi etiketlerinin asansör kabinleri ve duraklarda görünür yerlere yerleştirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu uygulama, kullanıcıların bilgilendirilmesi ve güvenliğin artırılması açısından kritik öneme sahip.