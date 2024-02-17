- Yaşam

Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de asansör güvenliği ve kullanımı hakkında önemli bilgiler: Dr. Serdar Ay'ın asansör kazaları, güvenlik önlemleri ve periyodik bakımın önemi üzerine önerileri. Güvenli asansör kullanımı için ipuçları ve asansörlerin periyodik kontrolleri hakkında bilinmesi gerekenler.

Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz mask
Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz
Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Asansörlerin günlük hayattaki yeri

Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz

Yoğun kentleşme ile birlikte yüksek binaların vazgeçilmezi haline gelen asansörler, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ay, asansörlerin güvenli ve faal olmasının önemine dikkat çekiyor. Asansörlerin arızalanması, yaşamı zorlaştıran bir durum olarak öne çıkıyor.

Türkiye'deki asansör istatistikleri ve kazalarGözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz

Dr. Serdar Ay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılında yayımladığı Asansör Sektör Raporu'na göre Türkiye'de 800 bin civarında asansör bulunduğunu, bu sayının günümüzde 1 milyona yaklaştığını belirtiyor. 2012 yılına göre büyük bir artış gösteren asansör sayısı, güvenlik ve periyodik bakımın önemini artırıyor. Asansör kazalarının büyük bir kısmının kullanıcı hatası kaynaklı olduğu vurgulanıyor.

Asansör kazalarının sınıflandırılması

Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz

Asansör kazaları, kullanıcı ve işçi kazaları olmak üzere iki ana kategoride inceleniyor. Dr. Serdar Ay, Türkiye'de 2010-2020 yılları arasında meydana gelen asansör kazalarının yüzde 74'ünün kullanıcı, yüzde 26'sının ise işçi kazası olduğunu belirtiyor. İş kazaları, genellikle asansör boşluğuna düşme, sıkışma, ezilme gibi durumları içeriyor.

Kullanıcıların dikkat etmesi gerekenler

Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz

Asansör kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında acele etmemek, kontrollü binmek, kabin kapısı olan asansörleri tercih etmek, asansör kapasitesine uygun kullanım ve asansör içinde şakalaşmamak gibi kurallar yer alıyor. Bu basit önlemler, kazaların önlenmesinde büyük rol oynuyor.

Deprem ve yangın durumlarında asansör kullanımı

Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz

Dr. Serdar Ay, deprem ve yangın gibi acil durumlarda asansör kullanımının tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor. Ayrıca, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskine karşı asansörlerde sosyal mesafenin korunması gerektiğini vurguluyor.

Asansörlerin bakım ve kontrolü

Gözü kapalı binmeyin maazallah ölürsünüz

Asansörlerin güvenliği, periyodik bakım ve kontrollerle sağlanıyor. A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılması gereken bu kontroller, asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını garantiliyor. Dr. Serdar Ay, kusur durumunu gösteren bilgi etiketlerinin asansör kabinleri ve duraklarda görünür yerlere yerleştirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu uygulama, kullanıcıların bilgilendirilmesi ve güvenliğin artırılması açısından kritik öneme sahip.

 

# Türkiye

17 Şub 2024 - 11:00 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL