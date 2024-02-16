AK Parti Bolu ve Zonguldak Belediye Meclis Üyelerini Seçiyor

Stratejik Toplantının Ana Hatları

İstanbul Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Fatma Betül Sayan'ın başkanlık ettiği toplantı, Zonguldak ve Bolu bölgesinden önemli isimleri bir araya getiriyor. Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Benhur Özübek, Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı gibi parti yetkilileri ve adaylıkları açıklanan belediye başkanları ile ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantı, bölgesel siyasetin yönünü belirleyecek.

Aday belirleme süreci 20 Şubat son

Toplantıda, Bolu ve Zonguldak’tan 1000 civarında aday adayı arasından seçilecek belediye meclis üyeleri için kritik değerlendirmeler yapılıyor. Seçilen adaylar, 20 Şubat Salı günü ilçe seçim kurullarına teslim edilecek, böylece siyasi partilerin geçici belediye meclis üyeleri listesi netleşecek. Partiler, 23 Şubat'a kadar bu listeleri kesinleştirmek için çalışmalarını sürdürecek.

Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında

AK Parti, Zonguldak belediye meclis üyelerini belirlemek üzere Bolu'da gerçekleştirilen kritik toplantıya İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan başkanlık ediyor. Bölgesel siyasetin geleceğini şekillendirecek olan çalışmayla 20 Şubat'a kadar adaylar belirlenip ilçe seçim kurullarına teslim edilecek.