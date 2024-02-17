Bolu’nun Osmanlı mirası: İmaret Camii

Bolu Valiliği ilimizin görkemli görüntüsü ve etkileyici tarihi ile Osmanlı mirası İmaret Camii’ne, ziyaretçi beklediklerini paylaştı. Resmi sosyal medya hesabında paylaşılan cami görselleri ise beğeni topladı.

Bolu Valiliği, tarihi esere dikkat çekti

Valilik, kültürel Osmanlı mirası cami hakkında şu ifadeleri kullandı: “Şemsi Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı anlaşılan caminin, II. Abdülhamid zamanından kalma üzeri nakışlı ahşap bir tavanı vardır. Dikdörtgen planlı caminin beden duvarları, dört sıra tuğla ve bir sıra taş almaşığı ile örülmüştür.”

Camii, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa davet ediyor

“Dikdörtgen planlı caminin cümle kapısı üzerinde, üst üste iki kartuş içerisinde sülüs yazı ile “Ya müfettih-el-ebvab, iftah lena hayrel bab” (Ey kapıları açan, bize hayrın kapısını aç) ifadesi bulunmaktadır. Kuzeybatı köşede tuğla minaresi bulunmaktadır. Dıştan kırma çatı ile örtülüdür ve kirpi saçaklıdır. Tarihi dokusu ve zarif mimarisiyle Bolu İmaret Camii, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa davet etmektedir.”