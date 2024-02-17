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Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen, yetenekli çocukları geleceğe hazırlamayı amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için 7 Şubat tarihinde başlayan başvurular sürüyor. 81 ilde açılacak 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde on binlerce öğrenciye robotik kodlamadan, nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı eğitim verilecek.

Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor mask
Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor
Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor
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Başvurular 7 Şubat’ta başladı

Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor

Yeni öğrencilerini bekleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri için son başvuru tarihi ise 25 Şubat 2024. 2023 yılı itibariyle 15 bin 910 öğrencinin aktif olarak eğitimine devam ettiği atölyelerden bugüne kadar 2 bin 700 öğrenci mezun oldu. 139 atölye, 262 sınıf, 20 bini aşkın öğrenci kapasitesine sahip Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde halihazırda 4 bin 541 eğitmen öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Öğrenci ve eğitmen seçimlerinden, eğitim içeriklerine, atölyelerde kullanılan malzemelerden, atölye konseptine kadar tüm Türkiye’de aynı imkânları çocuklarla buluşturan Deneyap Teknoloji Atölyeleri çalışmalarını eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla titizlikle sürdürüyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri için

Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor

Türkiye’nin kalkınması için ‘Milli Teknoloji Hamlesinin’ itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda meraklı bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru yapan adaylar, öncelikle “E-Sınava” katılıyor. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan “Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama” aşamasına, ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar “Uygulama Sınavına” davet ediliyor.

Sınavda toplam kırk soru sorulacak

Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor. E-Sınav sorularında adayların; muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, neticelendirme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülüyor. Bilginin değil becerinin ölçüldüğü soruları içeren E-Sınavda adaylara Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularından oluşan toplam 40 soru soruluyor.

E-başvuru ile kayıt alınıyor

Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmek isteyen adaylar özgün fikirlerini ortaya çıkaran, aynı zamanda teknik bilgilerini de kullanabilecekleri proje temelli aşamalardan geçiyor. Öğrencilerin; kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli becerileri dikkate alınarak değerlendirmeleri yapılıyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta okuyan öğrencilerden e-sınav için başvuru alınacak.

www.deneyap.org ve www.t3kys.com

Öğrenci Seçme Sınavı için başvurular ise www.deneyap.org ve www.t3kys.com adresinden yapılabilecek. Adaylar başvuru sürecini Kurumsal Yönetim Sistemi (t3kys.com) üzerinden takip edebilecek. Fark oluşturacak nesiller Deneyap Teknoloji Atölyelerinde Türkiye’nin teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesini amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı düzeyde eğitimler veriyor. Eğitim süreci, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere 2 aşamadan oluşuyor. Atölyelerde Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri yüz yüze; Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yapay Zeka ve Mobil Uygulama dersleri ise çevrim içi eğitim olarak veriliyor.

11 farklı programda ücretsiz eğitim veriliyor

Bolu’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor

Öğrenciler, teknoloji eğitiminde atölyede kullandıkları eğitim içerikleri ile ilişkili malzeme ve ekipmanlarla erken yaşta tanışıyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin 11’i ortaokul, 11’i lise seviyesi olmak üzere toplam 22 kitap yayınını da bulunuyor. 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimleri 11 farklı program başlığında öğrencilere tamamen ücretsiz olarak sunulurken, öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne katılabilmesi için aşamaları başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler teknoloji alanında almış oldukları eğitimleri, bilgi ve tecrübeleri kullanarak her eğitim sonunda proje şenliklerine katılıyor. Bu şenliklerde öğrenciler özgüven kazanarak takımlarını kurup mentorleri eşliğinde ulusal ve uluslararası olmak üzere TEKNOFEST gibi yarışmalara hazırlanıyor. Eğitimlere paralel olarak Deneyap öğrencilerinin sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla teknik ve bilimsel geziler, piknik ve kamp programları da gerçekleştiriliyor.

 

# Türkiye, eğitim

17 Şub 2024 - 14:00 Bolu- Güncel

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