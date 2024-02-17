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Bolu’da saç kesimi ne kadar? Bolu’da röfle fiyatı? 2024 fiyatları ne oldu? Saç sakal trası kaç lira?

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2024 Berber ve kuaför fiyat listesi, Bolu’da saç sakal kesimi, Güzellik salonu ücretleri, 2024 Berber fiyat listesi, 2024 Bayan kuaförü fiyat listesi, Bolulular erkek ve kadın kuaförlerindeki 2024 fiyatlarını merak ediyor, haberimizde…

Bolu’da saç kesimi ne kadar? Bolu’da röfle fiyatı? 2024 fiyatları ne oldu? Saç sakal trası kaç lira? mask
Bolu’da saç kesimi ne kadar? Bolu’da röfle fiyatı? 2024 fiyatları ne oldu? Saç sakal trası kaç lira?
Bolu’da saç kesimi ne kadar? Bolu’da röfle fiyatı? 2024 fiyatları ne oldu? Saç sakal trası kaç lira?
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Erkek berberi fiyat tarifesi

Bolu’da saç kesimi ne kadar? Bolu’da röfle fiyatı? 2024 fiyatları ne oldu? Saç sakal trası kaç lira?

Bolu’da erkek ve bayan kuaförlerine ilişkin 2024 fiyat listesi güncellendi. Bayan kuaförleri saç kesimi için 210, Uzun Saç yıkama için 95 ve Uzun saç fön için 170 lira alacak. Yani bir saç kesimi bayanlara artık 475 liraya mal olacak. Öğrencilere yüzde 20 indirimli olan fiyat listesi Bolu’da ne zaman uygulanmaya başlayacak? Bolu’da erkek ve kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının hizmetlerine kalem kalem gelen zamlı tarifeye göre yeni fiyatlar şöyle olacak…

Bayan kuaförlerinde 2024 fiyatları

Bolu’da saç kesimi ne kadar? Bolu’da röfle fiyatı? 2024 fiyatları ne oldu? Saç sakal trası kaç lira?

Saç yıkama 95 TL, Saç kesimi 210 TL, Kısa saç fön 150 TL, uzun saç fön 170 TL, kısa saç boyama 500 TL, uzun saç boyama 700 TL,  kısa saç açma 900 TL, uzun saç açma 1000TL, ombre 2 bin 250 TL, röfle kısa saç 1000 TL, röfle uzun saç bin 200 TL, perma kısa saç bin 100 TL, perma uzun saç bin 400 TL topuz saç tarama 350 TL, maşa 300 TL jöle köpük 135 TL, fantezi yüz makyajı 560 TL, günlük yüz makyajı 400 TL, kaş alma 95 TL, bıyık alma 45 TL, nasır alma 215 TL yüz alma 200 TL, manikür 240 TL, pedikür 300 TL, türban tasarım 420 TL

Berberlerin 2024 fiyat listesi

Bolu’da saç kesimi ne kadar? Bolu’da röfle fiyatı? 2024 fiyatları ne oldu? Saç sakal trası kaç lira?

Saç kesimi 150 TL, sakal kesimi 100 TL, sakal şekil verme 110 TL, saç yıkama 75 TL, saç fön 80 TL, saç boyama 420 TL, bıyık boyama 150 TL, cilt bakımı ve maskesi 220 TL,  yanak-kulak-ense ağda 100 TL, masaj 100 TL

Güzellik salonlarının 2024 fiyat listesi

Bolu’da saç kesimi ne kadar? Bolu’da röfle fiyatı? 2024 fiyatları ne oldu? Saç sakal trası kaç lira?

Cilt bakımı 800 TL, iğneli epilasyon dakikası 35 TL, jelli epilasyon dakikası 35 TL, solaryum dakikası 35 TL, vücut masajı 650 TL, makyaj 560 TL, komple bacak sir ağda 315 TL, koltuk altı sir 95 TL, kaş alma 95 TL, bıyık alma ip-sir 45 TL, yüz alma sir 200 TL, manikür 240 TL, pedikür 300 TL, nasır alma 215 TL, parafin 230 TL

17 Şub 2024 - 15:00 Bolu- Güncel

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