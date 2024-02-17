Bolu BİM’ler de 23 Şubat indirimleri, teknolojiden tekstile büyük fırsatlar

23 Şubat 2024 İndirimli Ürünler Rehberi

BİM, 23 Şubat 2024 tarihinde müşterilerine sunduğu cazip indirimlerle yine gündemde. Elektronikten ev gereçlerine, giyimden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, alışveriş severler için büyük fırsatlar sunuyor. İşte, BİM'in bu haftaki indirimli ürünler listesi ve öne çıkan fırsatlar.

Teknoloji ve Ev Aletlerinde Büyük İndirim

Victus HP Gaming Laptop ve LG Nanocell Smart TV: Teknoloji meraklıları için ideal seçenekler.

Philips Süpürge ve Luxell FastFryer: Ev işlerinizi kolaylaştıracak ürünlerde cazip fiyatlar.

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici ve Toshiba Dijital Mikrodalga: Günlük yaşamı pratikleştiren ürünler indirimde.

Giyim ve Ev Tekstilinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Termal Tayt ve Fitilli Kadın Pantolon: Kış aylarında sıcak tutacak giyim ürünleri. Çift Kişilik ve Tek Kişilik Battaniye: Soğuk geceler için sıcacık seçenekler. Flanel Nevresim Setleri: Yatak odanızı yenilemek için ideal.

Mutfak Gereçleri ve Dekorasyon Ürünlerinde İndirim

Chef's Pro Karnıyarık Tencere ve Krep Tava: Mutfakta harikalar yaratmanıza yardımcı olacak ürünler.

Borcam Baton Kek Kalıbı ve Diamond Kahve Yanı Bardak: Mutfakta ve sofrada şıklığı yakalayın. Sök-Tak İş Makineleri ve Hikaye Kitabı Çeşitleri: Çocukların hem eğlenip hem öğreneceği ürünler.

Pelüş Hatıra Defteri ve Manyetik Alfabe Seti: Eğitici ve eğlenceli hobi ürünleri.

Teknoloji ve Elektronik Ürünler

Philips Süpürge: 2.499 TL

Toshiba Dijital Mikrodalga: 2.999 TL

Luxell XXL FastFryer: 2.499 TL

Onvo Çelik Kettle: 899 TL

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 999 TL

Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL

Gölgelikli Luka Salıncak: 6.999 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi: 235 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 629 TL

Giyim ve Aksesuar

Termal Tayt: 99 TL

Fitilli Kadın Pantolon: 69 TL

Erkek Kazak: 159 TL

Çift Kişilik Battaniye: 279 TL

Tek Kişilik Battaniye: 239 TL

ABD Büyük Boy Valiz: 699 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 429 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti: 349 TL

2'li Flanel Yastık Kılıfı: 69 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 199 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 149 TL

Seyahat Çantası: 159 TL

Mutfak ve Ev Gereçleri

Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 399 TL

Chef's Krep Tava: 159 TL

Ocak Üstü Tost Tavası: 349 TL

Kelebek Kurutmalık: 399 TL

Çamaşır Selesi: 79 TL

Pedallı Temizlik Seti: 179 TL

Ütü Masası: 489 TL

Saplı Yedek Mop: 99 TL

3'lü Banyo Seti: 99 TL

Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak: 49.50 TL

Askı Seti: 32.50 TL

Mutfak araç ve Aksesuarları

Borcam Baton Kek Kalıbı: 75 TL

Diamond Kahve Yanı Bardak: 119 TL

Çerezlik: 55 TL

Oval Ayaklı Organizer: 27.50 TL

Vega Saklama Kabı: 18.50 TL

Çikolata Desenli Saklama Kabı: 47.50 TL

Çocuk Oyuncakları ve Eğitim Materyalleri

Sök-Tak İş Makineleri: 59 TL

Hikaye Kitabı Çeşitleri: 29.50 TL

Şekilli Oyuncak Gözlükler: 39.50 TL

Pelüş Hatıra Defteri: 129 TL

Pelüş Kalem Çantası: 119 TL

Manyetik Alfabe Seti: 99 TL

Kurmalı Tren Seti: 49.50 TL

Kırtasiye Seti: 44.50 TL

Altını Islatan Bebek: 179 TL

Işıklı Kumandalı Araba: 199 TL

Bolu BİM Mağazalarında 23 Şubat 2024 tarihindeki indirimli ürünler kataloğu, alışveriş severlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu haftaki indirimler, teknoloji ürünlerinden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar pek çok kategoride cazip fırsatlar içeriyor. İşte detaylı fiyat listesi ve kategorilere göre ayrılmış ürünler.