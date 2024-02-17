Bolu BİM’ler de 23 Şubat indirimleri, teknolojiden tekstile büyük fırsatlar

23 Şubat 2024 İndirimli Ürünler Rehberi
BİM, 23 Şubat 2024 tarihinde müşterilerine sunduğu cazip indirimlerle yine gündemde. Elektronikten ev gereçlerine, giyimden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, alışveriş severler için büyük fırsatlar sunuyor. İşte, BİM'in bu haftaki indirimli ürünler listesi ve öne çıkan fırsatlar.
Teknoloji ve Ev Aletlerinde Büyük İndirim
Victus HP Gaming Laptop ve LG Nanocell Smart TV: Teknoloji meraklıları için ideal seçenekler.
Philips Süpürge ve Luxell FastFryer: Ev işlerinizi kolaylaştıracak ürünlerde cazip fiyatlar.
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici ve Toshiba Dijital Mikrodalga: Günlük yaşamı pratikleştiren ürünler indirimde.
Giyim ve Ev Tekstilinde Kaçırılmayacak Fırsatlar
Termal Tayt ve Fitilli Kadın Pantolon: Kış aylarında sıcak tutacak giyim ürünleri. Çift Kişilik ve Tek Kişilik Battaniye: Soğuk geceler için sıcacık seçenekler. Flanel Nevresim Setleri: Yatak odanızı yenilemek için ideal.
Mutfak Gereçleri ve Dekorasyon Ürünlerinde İndirim
Chef's Pro Karnıyarık Tencere ve Krep Tava: Mutfakta harikalar yaratmanıza yardımcı olacak ürünler.
Borcam Baton Kek Kalıbı ve Diamond Kahve Yanı Bardak: Mutfakta ve sofrada şıklığı yakalayın. Sök-Tak İş Makineleri ve Hikaye Kitabı Çeşitleri: Çocukların hem eğlenip hem öğreneceği ürünler.
Pelüş Hatıra Defteri ve Manyetik Alfabe Seti: Eğitici ve eğlenceli hobi ürünleri.
Teknoloji ve Elektronik Ürünler
Philips Süpürge: 2.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga: 2.999 TL
Luxell XXL FastFryer: 2.499 TL
Onvo Çelik Kettle: 899 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 999 TL
Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL
Gölgelikli Luka Salıncak: 6.999 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi: 235 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 629 TL
Giyim ve Aksesuar
Termal Tayt: 99 TL
Fitilli Kadın Pantolon: 69 TL
Erkek Kazak: 159 TL
Çift Kişilik Battaniye: 279 TL
Tek Kişilik Battaniye: 239 TL
ABD Büyük Boy Valiz: 699 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 429 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti: 349 TL
2'li Flanel Yastık Kılıfı: 69 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 199 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 149 TL
Seyahat Çantası: 159 TL
Mutfak ve Ev Gereçleri
Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 399 TL
Chef's Krep Tava: 159 TL
Ocak Üstü Tost Tavası: 349 TL
Kelebek Kurutmalık: 399 TL
Çamaşır Selesi: 79 TL
Pedallı Temizlik Seti: 179 TL
Ütü Masası: 489 TL
Saplı Yedek Mop: 99 TL
3'lü Banyo Seti: 99 TL
Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak: 49.50 TL
Askı Seti: 32.50 TL
Mutfak araç ve Aksesuarları
Borcam Baton Kek Kalıbı: 75 TL
Diamond Kahve Yanı Bardak: 119 TL
Çerezlik: 55 TL
Oval Ayaklı Organizer: 27.50 TL
Vega Saklama Kabı: 18.50 TL
Çikolata Desenli Saklama Kabı: 47.50 TL
Çocuk Oyuncakları ve Eğitim Materyalleri
Sök-Tak İş Makineleri: 59 TL
Hikaye Kitabı Çeşitleri: 29.50 TL
Şekilli Oyuncak Gözlükler: 39.50 TL
Pelüş Hatıra Defteri: 129 TL
Pelüş Kalem Çantası: 119 TL
Manyetik Alfabe Seti: 99 TL
Kurmalı Tren Seti: 49.50 TL
Kırtasiye Seti: 44.50 TL
Altını Islatan Bebek: 179 TL
Işıklı Kumandalı Araba: 199 TL
Bolu BİM Mağazalarında 23 Şubat 2024 tarihindeki indirimli ürünler kataloğu, alışveriş severlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu haftaki indirimler, teknoloji ürünlerinden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar pek çok kategoride cazip fırsatlar içeriyor. İşte detaylı fiyat listesi ve kategorilere göre ayrılmış ürünler.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.