2024 MEB-EKYS yarın yapılacak

MEB-EKYS sınavının önemi

Türkiye'nin eğitim alanındaki liderlerini belirlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 2024 yılında da okul yöneticilerini seçmek için kritik bir rol oynamaya devam ediyor. 18 Şubat 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan bu sınav, müdür ve müdür yardımcısı pozisyonları için adayları belirleyerek, eğitim kurumlarının geleceğini şekillendirecek.

Sınavın zamanı ve yeri

Bu yılki MEB-EKYS, sabah 10.15'te başlayacak ve öğleden sonra 12.45'te tamamlanacak. Sınav, Türkiye genelinde 50 ilde, 52 sınav merkezi, 187 bina ve 2 bin 180 salonda yapılacak. Toplamda 64 bin 127 adayın katılımıyla, sınavın organizasyonu büyük bir titizlikle planlanmıştır.

Görevliler ve sınav süreci

Sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için 8 bin 704 görevli, emniyet görevlileri dahil, görev alacak. Adaylara, bilgi ve yeteneklerini ölçmek üzere 80 soru yöneltilirken, 150 dakikalık bir cevaplama süresi tanınacak. Engelli adaylar için ise adaletli bir sınav deneyimi sunmak adına 30 dakika ek süre verilecek.

Kimlik doğrulama ve giriş koşulları

Sınav günü, kimlik kartını kaybeden veya nüfus cüzdanı olmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Bu önlem, adayların sınav girişinde herhangi bir aksaklık yaşamamalarını sağlamak için alınmıştır.

Sonuçların açıklanması ve etkisi

MEB-EKYS sonuçları, 8 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Bu tarih, adaylar için yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak ve başarılı olanlar, eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarında görev alma şansı bulacak.