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Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol 1.Lig 23. Hafta karşılaşmasında Boluspor bugün deplasmanda Tuzlaspor’a konuk oluyor. Peki Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? mask
Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Tuzlaspor, şu ana kadar topladığı 22 puanla ligde 15. sıradaki yerini alırken, Boluspor ise 33 puanla 8. sıradaki konumunu koruyor. Özellikle deplasman maçlarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken Boluspor, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile dengeli bir performans sergiliyor. Son dönemde aldığı iki deplasman galibiyeti, takımın morali ve özgüveni için kritik bir öneme sahip.

Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rekabette kim daha üstün?

Bu rekabette daha önce gerçekleşen yedi karşılaşmada, Tuzlaspor'un dört galibiyetine karşı Boluspor iki kez üstünlük sağladı; bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, rekabetin dengesini değiştirebilir.

Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor’un defans generali

Boluspor'un defans hattında yer alan Veaceslav Posmac, bu sezon gösterdiği performansla takımının savunmasında bir kilit rol oynuyor. 33 yaşındaki oyuncu, toplamda 4 golle dikkat çekerken, son dört lig maçında kaydettiği 3 golle takımına değerli katkılar sağladı.

Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tuzlaspor’un hücum silahı

Öte yandan, Tuzlaspor'un hücum hattındaki yıldızı William Mel Togui ise bu sezon kaydettiği 5 golle takımının en golcü ismi konumunda. Son beş maçta attığı 3 golle hücum gücünü artıran Togui, bu karşılaşmada da takımı adına kritik bir öneme sahip.

Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İlk karşılaşmanın etkileri

Sezonun ilk yarısında yapılan karşılaşmada Boluspor, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak liderliğinde Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu maç, her iki takım için de sezonun geri kalanında bir dönüm noktası oluşturdu ve mücadelenin seyrini etkileyen önemli bir momentum yarattı.

Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yayın ve saat bilgileri

Trendyol 1.Lig 23. Haftasında Boluspor, deplasmanda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda, Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 13:30'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Kadir Beyaz ve Emre Doğu olarak belirlendi.

Tuzlaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

# Yalçın Koşukavak, Trendyol 1.Lig

17 Şub 2024 - 09:31 Bolu- Spor

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