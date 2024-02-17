Bolu'nun futsal şampiyonu Bolu Atatürk Anadolu Lisesi-Gerede Fen Lisesi maçıyla belli oldu

Bolu'da okullar arası düzenlenen Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği, nefes kesen final maçıyla sona erdi. Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen ve 24 okulun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, şampiyonluk kupasını kazanan takım belli oldu.

Finalde rakip tanımadılar

17 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen final maçında Bolu Atatürk Anadolu Lisesi ile Gerede Fen Lisesi karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Bolu Atatürk Anadolu Lisesi, ikinci yarıda da üstün performansını sürdürdü. Finalin son dakikalarında da heyecan dorukta olurken, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi maçı 5-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Disiplin ve özverinin zaferi

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Musa Kartal, turnuva boyunca sporcuların büyük bir özveri ve disiplinle mücadele ettiğini belirtti. Kartal, "2 ay süren turnuvalarda takımımız, rakiplerine karşı üstün bir oyun sergiledi. İl birincisi olarak tamamladığımız bu turnuvada, grup maçlarının yapılacağı Kocaeli'nde Bolu'yu en iyi şekilde temsil ederek adımızı Türkiye finaline yazdırmak istiyoruz" dedi.

Bolu'nun futsal başarısı

Bu şampiyonluk, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi için sadece bir başarı değil, aynı zamanda gelecek turnuvalar için de bir motivasyon kaynağı oldu. Şampiyon takım, ileriye dönük büyük hedeflerle yola devam ederken, Bolu'nun spor alanındaki başarısını da perçinlemiş oldu.