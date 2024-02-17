Boluspor, Tuzlaspor Karşısında Galibiyeti Son Dakikalarda Kaptı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında futbolseverler, Tuzlaspor ile Boluspor arasında gerçekleşen nefes kesen bir karşılaşmaya tanık oldu. Tuzlaspor'un ev sahipliği yaptığı bu mücadele, her iki takımın da ligdeki konumunu etkileyebilecek önemli bir maçtı. Boluspor, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetle kritik puanları hanesine yazdırmayı başardı.

İlk Gol Boluspor'dan

Maçın ilk dakikalarından itibaren iki takım da sahada üstünlük kurma mücadelesi verdi. 10. dakikada Boluspor'un serbest vuruşu, Tunahan Çiçek'in ustalıklı pasıyla Avramovski'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Avramovski'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş, Tuzlaspor ağlarını havalandırdı ve Boluspor'u 1-0 öne geçirdi.

Tuzlaspor'dan Hızlı Yanıt

Tuzlaspor, geriye düşmenin şokunu çabuk atlatarak oyunu dengelemeye çalıştı. 30. dakikada Novikovas'ın ceza sahasına yaptığı orta, Boluspor savunmasından sekip Tidiany'nin önünde kaldı. Onur Ulaş'ın müdahalesi sonucu Tidiany yerde kalınca, hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Mamba, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.

Kaçan Fırsatlar ve Son Dakika Golü

Maçın ikinci yarısında her iki takım da galibiyet golü için baskısını artırdı. 49. dakikada Anıl Koç, Tunahan Çiçek'in pasıyla ceza sahası içinde pozisyon buldu ancak şutu az farkla dışarı çıktı. Maçın son dakikalarına kadar mücadele büyük bir çekişme içinde devam etti. 89. dakikada Boluspor'dan Berk Yıldız'ın kullandığı kornerde, Onur Ulaş'ın dokunuşuyla top ağlara gitti ve Boluspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu gol, maçın da skorunu belirledi.

Takım ve hakem kadroları

Karşılaşmayı yöneten hakemler Yasin Kol, Kadir Beyaz, Emre Doğu oldu.

Tuzlaspor’un ilk 11’i: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar, Gökhan Akkan, Gameli, Çağrı Giritlioğlu, Hikmet Çiftçi, Tidiany, Stankovski, Novikovas, Mehmet Coşkun, Mamba

Boluspor’un ilk 11’i: Çağlar Akbaba, Anıl Koç, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Jefferson, Kubilay Sönmez, Avramovski, Tunahan Çiçek, Gigic

Sarı Kartlar Cezasız Kalmadı

Karşılaşma boyunca iki oyuncu sarı kart gördü. Tuzlaspor'dan Stankovski ve Boluspor'dan İskandarli, maçın hakemleri Yasin Kol, Kadir Beyaz ve Emre Doğu tarafından uyarıldı.