Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’ın gözünden Tuzlaspor maçı

Boluspor'un tecrübeli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında elde edilen kritik Tuzlaspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Deplasmanda kazanılan 2-1'lik zaferle puanını 36'ya yükselten Boluspor, ligdeki iddiasını güçlendirirken, Koşukavak'ın hedeflerine olan inancı da pekişti.

Koşukavak'ın gözünden Tuzlaspor maçı

Yalçın Koşukavak için Tuzlaspor ile oynanan maç, sadece üç puan anlamına gelmiyor. Tecrübeli teknik adam için bu karşılaşma, geçmişte Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yaparken 2019 yılında İstanbulspor ile yaşadığı anıları da canlandırıyor. Koşukavak, "Bu stat benim için çok anlam ifade ediyor" diyerek duygusal bir bağ kurduğu sahada kazanılan galibiyetin değerini vurguladı.

Maçın kritik anları

Boluspor'un maça iyi bir başlangıç yaptığını belirten Koşukavak, ilk golün ardından oyuncularının motivasyonunda bir düşüş yaşandığını ifade etti. Seyircinin olmamasının ve konsantrasyon kaybının zor anlar yaşanmasına neden olduğunu belirten Koşukavak, "15 ila 30. dakikalar arasında baskı yedik" dedi. İlk yarının zor geçtiğini, ancak devre arasında yapılan teknik paylaşımların ikinci yarıda takıma pozitif yansıdığını vurguladı.

Boluspor'un ilerleyişi ve hedefleri

Koşukavak'ın liderliğindeki Boluspor, Tuzlaspor galibiyetiyle birlikte hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. "Oyuncularımı tebrik ederim. 36 puana ulaştık. İnşallah hedeflediğimiz yere gideriz" sözleriyle takımının performansından duyduğu memnuniyeti ifade eden Koşukavak, ligde üst sıralara oynama iddiasını sürdürüyor.