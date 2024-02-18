18 Şub 2024 - 00:15- Spor G:

Tuzlaspor teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık’tan Boluspor mağlubiyeti değerlendirmesi

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Tuzlaspor, 1. Lig'de Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Sorumlu Kocabıyık, maçın zorluğunu ve takımın mücadelesini anlattı, gelecek planlarını paylaştı.

Tuzlaspor teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık’tan Boluspor mağlubiyeti değerlendirmesi mask
Tuzlaspor teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık’tan Boluspor mağlubiyeti değerlendirmesi
Tuzlaspor teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık’tan Boluspor mağlubiyeti değerlendirmesi
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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında yaşanan hayal kırıklığını paylaştı. Sahalarında Boluspor ile karşılaşan Tuzlaspor, rakibine 2-1 mağlup olarak kritik puan kaybı yaşadı. Kocabıyık, mücadele dolu maçın ardından yaptığı açıklamalarda takımın performansını ve gelecek planlarını değerlendirdi.

Tuzlaspor teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık’tan Boluspor mağlubiyeti değerlendirmesi

Erken gelen gol ve Tuzlaspor'un mücadelesi

"Maçtan önce zorlu bir mücadele bizi bekliyor biliyorduk," diyen Kocabıyık, takımın bu bilinçle sahaya çıktığını ve oyunu domine etmeye çalıştığını ifade etti. Erken yedikleri golle 1-0 geriye düşmelerine rağmen, takımın moralini bozmadan maça tutunduğunu ve beraberlik golünü bulduğunu belirtti. Takım olarak gösterilen reaksiyon ve sahadaki mücadelenin altını çizen Kocabıyık, maçın ikinci yarısında üstün tarafın kendileri olduğunu vurguladı.
Tuzlaspor teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık’tan Boluspor mağlubiyeti değerlendirmesi

Duran top ve kaçan 3 puan

Tuzlaspor'un teknik sorumlusu, maç boyunca yaşanan pozisyonları ve takımın performansını analiz etti. İkinci yarıda gösterdikleri üstün performansa rağmen, duran toptan yedikleri gollerin mağlubiyeti getirdiğini söyledi. "İyi mücadele ettik, 3 puanı çok istedik ama olmadı," diyerek duygularını ifade eden Kocabıyık, gelecek hafta bu durumu telafi etmek istediklerini dile getirdi.

Tuzlaspor teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık’tan Boluspor mağlubiyeti değerlendirmesi

Gelecek haftaya odaklanan Tuzlaspor

Andaç Gürkan Kocabıyık, gelecek maçlara daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını ve 3 puan hedefiyle sahaya çıkacaklarını belirtti. Takım olarak yaşanan bu kaybı bir ders olarak gördüklerini ve gelecek hafta telafi etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Tuzlaspor'un bu kararlılığı, ligdeki konumunu güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak adına kritik öneme sahip.

Tuzlaspor teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık’tan Boluspor mağlubiyeti değerlendirmesi

 

18 Şub 2024 - 00:15 İstanbul- Spor

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