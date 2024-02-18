Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!

Trendyol 1. Lig'in heyecanlı mücadelesinde Tuzlaspor ile Boluspor arasındaki karşılaşma, futbolun ötesinde ilginç bir olaya sahne oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşananlar, futbol dünyasında nadir rastlanan bir durum olarak kayıtlara geçti.
Unutulmaz anlara yol açtı
İstanbulspor'un ev sahipliği yaptığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda, bir reklam panosu krizi patlak verdi. Bu durum, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve orada bulunan herkes için unutulmaz anlara yol açtı.
Yalçın Koşukavak'ın sabrı zorlandı
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına hazırlanırken, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Toplantının yapılacağı alanda asılı olan Süper Lig reklam panosunun, 1. Lig panosu ile değiştirilmesi gerekiyordu. Ancak görevliler, bu değişikliği gerçekleştirmekte zorlandı. Pano, sabitlenemediği için birkaç kez düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Krize dönüşen reklam panosu
Koşukavak'ın toplantıya başlamasına saniyeler kala, reklam panosunun sabitlenememesi üzerine kısa süreli bir kriz yaşandı. Teknik direktör, duruma tepki gösterirken, görevliler panoyu sabitlemek için adeta zamanla yarıştı.
Görevliler panoyu nasıl sabitledi
Ancak ilk müdahale yetersiz kaldı ve pano, Koşukavak'ın konuşmasına başlayacağı anda tekrar düşme tehlikesi geçirdi. Bu kez, görevliler panoyu elleriyle tutarak sabitlemek zorunda kaldı.
Unutulmaz anlar ve Koşukavak’ın tepkisi
Yaşananlar, basın toplantısında gergin ama aynı zamanda ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın, bu beklenmedik durum karşısında sergilediği tepki ve sabır, kameralara yansıyan görüntülerle ölümsüzleşti. Görevlilerin çabası ve yaşanan panik anları, Trendyol 1. Lig'deki maçın ardından gerçekleşen basın toplantısını, futbol gündeminde farklı bir konu haline getirdi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.