18 Şub 2024 - 10:35- Spor G:

Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!

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Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından yaşanan kriz, Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sabrını zorladı ve ilginç anlar yaşandı.

Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi! mask
Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!
Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!
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Trendyol 1. Lig'in heyecanlı mücadelesinde Tuzlaspor ile Boluspor arasındaki karşılaşma, futbolun ötesinde ilginç bir olaya sahne oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşananlar, futbol dünyasında nadir rastlanan bir durum olarak kayıtlara geçti.

Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!

Unutulmaz anlara yol açtı

İstanbulspor'un ev sahipliği yaptığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda, bir reklam panosu krizi patlak verdi. Bu durum, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve orada bulunan herkes için unutulmaz anlara yol açtı.

Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!

Yalçın Koşukavak'ın sabrı zorlandı

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına hazırlanırken, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Toplantının yapılacağı alanda asılı olan Süper Lig reklam panosunun, 1. Lig panosu ile değiştirilmesi gerekiyordu. Ancak görevliler, bu değişikliği gerçekleştirmekte zorlandı. Pano, sabitlenemediği için birkaç kez düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!

Krize dönüşen reklam panosu

Koşukavak'ın toplantıya başlamasına saniyeler kala, reklam panosunun sabitlenememesi üzerine kısa süreli bir kriz yaşandı. Teknik direktör, duruma tepki gösterirken, görevliler panoyu sabitlemek için adeta zamanla yarıştı.

Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!

Görevliler panoyu nasıl sabitledi

Ancak ilk müdahale yetersiz kaldı ve pano, Koşukavak'ın konuşmasına başlayacağı anda tekrar düşme tehlikesi geçirdi. Bu kez, görevliler panoyu elleriyle tutarak sabitlemek zorunda kaldı.

Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!

Unutulmaz anlar ve Koşukavak’ın tepkisi

Yaşananlar, basın toplantısında gergin ama aynı zamanda ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın, bu beklenmedik durum karşısında sergilediği tepki ve sabır, kameralara yansıyan görüntülerle ölümsüzleşti. Görevlilerin çabası ve yaşanan panik anları, Trendyol 1. Lig'deki maçın ardından gerçekleşen basın toplantısını, futbol gündeminde farklı bir konu haline getirdi.

Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından basın toplantısında enteresan anlar: Koşukavak sinirlendi!

 

# Yalçın Koşukavak

18 Şub 2024 - 10:35 Bolu- Spor

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