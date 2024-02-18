Tanju Özcan söyledi, sanatseverler tam not verdi

Şef Tahsin Arslan yönetimindeki Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu, Yeni Yıl konserinin büyük beğeni görmesi sebebiyle, dün akşam “Sıra Gecesi-2 Türküleri” konseri düzenledi. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayan konsere Bolulu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserde 84 kişiden oluşan dev kadro, 4 aylık çalışmanın ürünü olan potporiler ile 42 doğu ve güneydoğu türküsünü koro ve solo olarak seslendirdi.

750 kişilik salonu hınca hınç dolduran Bolulu sanatseverler ise koroya eşlik edip, türkülere doydu. Ayrıca sahnede yapılan sıra gecelerinin olmazsa olmazı çiğköfte mizanseni ile halk oyunları gösterileri de geceye renk kattı. Kulakların pasını silen konserde ayrıca, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bir türkü söyledi. Sanatseverlerin yoğun alkışları eşliğinde sahneye çıkıp “Urfa’nın Etrafı” adlı türküyü seslendiren Özcan beğeni aldı. Özcan daha sonra Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu’nu kutlayıp, tüm koro üyeleri adına şef Tahsin Arslan’a plaket ve çiçek takdim etti.