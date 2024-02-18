Düzce geçişinde oluşan korkunç kazada bir aile hayata gözlerini yumdu

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde Hakan Ç. idaresindeki 34 GOJ 61 plakalı Fiat marka otomobile aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki 34 DD 9891 plakalı Range Rover marka cip çarptı. 34 GOJ 61 plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada olay yerinde hayatını kaybeden anne Feride Çırcır’ın ardından eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik de hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul’dan memleketleri Çankırı’ya giden ailenin tüm fertleri hayatlarını kaybederken, araçtan sağ çıkarılan 1 yaşındaki Mira Ç.’nin Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi’nde entübe edildiği ve hayat mücadelesi vermeye devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.