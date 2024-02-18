Kartalkaya'ya tatil yolculuğu çileye dönüştü: araçlar buz tutmuş yollarda kaldı

Tatil için Kartalkaya Kayak Merkezine giden vatandaşların araçları karlı ve buzlu zeminde yolda kaldı. Vatandaşlar, araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
Bolu'nun gözde turizm mekanlarından Kartalkaya Kayak Merkezine gitmek isteyen vatandaşların araçları kar ve buzla kaplı yolda kaldı. Ekiplerin yetersiz kaldığı Kartalkaya yolunda tatilciler, kendi çabalarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Araçlarını iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tatillerinin çileye döndüğünü ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.