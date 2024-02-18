Sis Bolu Dağı'nda etkisini gösterdi

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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesimi Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, yer yer 40 metreye düşen görüş mesafesinden dolayı trafikte dikkatli seyretti. Güzergahın yüksek kesimlerinde zaman zaman hafif kar yağışı görüldü.