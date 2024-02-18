- Siyaset

Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'yu marka şehir yapma hedefiyle yola çıktı. Demirkol, eğitimden sağlığa, güvenlikten istihdama kapsamlı projelerle Bolu'nun geleceğini şekillendireceğini belirtiyor

Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak” mask
Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”
Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'ya yeni bir başlangıç

Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim kampanyası kapsamında Yıltaş Yapı Market Bolu Şubesini ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, "Yeni bir hikaye yazmak için yola çıktık" diyerek, Bolu için büyük ve yenilikçi projelerin müjdesini verdi. Demirkol, bu projelerle Bolu'yu bir marka kent yapma hedefinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşlarla iç içe bir kampanya

Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”

Demirkol'un saha çalışmaları, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı amaçlıyor. Yıltaş Yapı Market'teki ziyaretinde, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Demirkol, Bolu için ortak bir vizyon ve çalışma azmi çağrısında bulundu. Bu yaklaşım, seçim kampanyasının temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Birlikte çalışma vurgusu

Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yönetim anlayışı ve Bolu'ya dair vizyonunu paylaşırken, birlik ve beraberlik mesajları verdi. "Geleceğimiz için eğitimden sağlığa, güvenden istihdama kadar dolu dolu bir Bolu tasavvur ettik" diyerek, bu vizyonun gerçekleştirilmesi için vatandaşlarla el ele verme sözü verdi.

Bolu için büyük hayaller

Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”

Demirkol, Bolu'nun potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme konusunda kararlı. 1 Nisan sabahı itibarıyla Bolu'nun "emin ellerde" olduğunu hissettireceklerini belirten Demirkol, şehrin geleceğini şekillendirecek adımların atılacağını ifade etti. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alınan ilhamın önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Kapsayıcı bir vizyon

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun her kesiminden insanı kucaklayan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini söyledi. Kadınlardan gençlere, sporculardan esnafa, yaşlılardan özel gereksinimli bireylere kadar herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışacaklarını belirtti. Bu kapsayıcı vizyon, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını hedefliyor.

Geleceğe umutla bakmak

Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”

Demirkol'un mesajları, Bolu için umut dolu bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor. Şehrin her bireyinin huzur ve güven içinde yaşaması, geleceğe umutla bakması için gerekli adımların atılacağını vurgulayan Demirkol, bu süreçte tüm Boluluları birlikte çalışmaya davet ediyor. Bolu'nun yeni hikayesi, birlik, beraberlik ve kararlılıkla yazılacak.

 

# belediye, AK Parti, cumhurbaşkanı, Yıltaş

18 Şub 2024 - 13:50 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL