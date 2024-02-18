Muhammed Emin Demirkol” Bolu marka şehir olacak”

Bolu'ya yeni bir başlangıç

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim kampanyası kapsamında Yıltaş Yapı Market Bolu Şubesini ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, "Yeni bir hikaye yazmak için yola çıktık" diyerek, Bolu için büyük ve yenilikçi projelerin müjdesini verdi. Demirkol, bu projelerle Bolu'yu bir marka kent yapma hedefinde olduklarını vurguladı.

Vatandaşlarla iç içe bir kampanya

Demirkol'un saha çalışmaları, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı amaçlıyor. Yıltaş Yapı Market'teki ziyaretinde, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Demirkol, Bolu için ortak bir vizyon ve çalışma azmi çağrısında bulundu. Bu yaklaşım, seçim kampanyasının temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Birlikte çalışma vurgusu

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yönetim anlayışı ve Bolu'ya dair vizyonunu paylaşırken, birlik ve beraberlik mesajları verdi. "Geleceğimiz için eğitimden sağlığa, güvenden istihdama kadar dolu dolu bir Bolu tasavvur ettik" diyerek, bu vizyonun gerçekleştirilmesi için vatandaşlarla el ele verme sözü verdi.

Bolu için büyük hayaller

Demirkol, Bolu'nun potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme konusunda kararlı. 1 Nisan sabahı itibarıyla Bolu'nun "emin ellerde" olduğunu hissettireceklerini belirten Demirkol, şehrin geleceğini şekillendirecek adımların atılacağını ifade etti. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alınan ilhamın önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Kapsayıcı bir vizyon

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun her kesiminden insanı kucaklayan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini söyledi. Kadınlardan gençlere, sporculardan esnafa, yaşlılardan özel gereksinimli bireylere kadar herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışacaklarını belirtti. Bu kapsayıcı vizyon, Bolu'nun sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını hedefliyor.

Geleceğe umutla bakmak

Demirkol'un mesajları, Bolu için umut dolu bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor. Şehrin her bireyinin huzur ve güven içinde yaşaması, geleceğe umutla bakması için gerekli adımların atılacağını vurgulayan Demirkol, bu süreçte tüm Boluluları birlikte çalışmaya davet ediyor. Bolu'nun yeni hikayesi, birlik, beraberlik ve kararlılıkla yazılacak.