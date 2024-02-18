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AK Partili anneden Tanju Özcan’a övgüler

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Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan, seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun isteği üzerine AK Partili bir annenin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sokakta karşılaştığı çocuğun annesinin Özcan’la fotoğraf çektirmek istediğini öğrenmesi üzerine eve giden Özcan’a AK Partili anne övgüler yağdırdı

AK Partili anneden Tanju Özcan’a övgüler mask
AK Partili anneden Tanju Özcan’a övgüler
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Seçim yolunda sıcak bir an

AK Partili anneden Tanju Özcan’a övgüler

Bolu Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) adayı Tanju Özcan, yoğun seçim çalışmaları sırasında unutulmaz bir an yaşadı. Seçim çalışmaları esnasında karşılaştığı çocuklarla sohbet ederken, bir çocuğun "Annem sizinle fotoğraf çektirmek istiyordu" demesi, Özcan'ı harekete geçirdi.

Beklenmedik bir ziyaret

Çocuğun bu samimi isteği üzerine, Tanju Özcan hiç tereddüt etmeden çocuğun peşinden gitti. Bu beklenmedik ziyaret, çocuğun evinin önüne kadar sürdü. Özcan'ın bu spontane hareketi, seçim kampanyalarında nadiren rastlanan samimi ve insan odaklı bir yaklaşımın güzel bir örneğini teşkil etti.

AK Partili bir annenin övgüleri

Evin önüne vardığında, Özcan'ı karşılayan AK Partili olduğunu belirten anne, Bolu Belediye Başkanı'na övgüler yağdırdı. Siyasi farklılıkların bir kenara bırakıldığı bu buluşma, farklı görüşlerin de olsa, saygı ve takdirin mümkün olduğunu gösterdi.

Siyasi farklılıkların ötesinde bir buluşma

Bu sıcak buluşma, siyasi kampanyaların ötesinde, insanların birbirleriyle kurduğu bağların gücünü vurguladı. Tanju Özcan'ın bu adımı, siyasi aidiyet ne olursa olsun, insanların ortak değerler etrafında birleşebileceğinin altını çizdi.

Toplumsal birlikteliğe vurgu

Tanju Özcan'ın bu ziyareti, toplumsal birliktelik ve karşılıklı saygı mesajları vererek, seçim sürecine farklı bir boyut kazandırdı. Bu tür buluşmalar, siyasi rekabetin ötesinde, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirme potansiyeline sahip.

Bir fotoğrafın ardındaki büyük anlam

Bu olay, bir çocuğun basit bir isteğinin, beklenmedik ve sıcak bir buluşmaya dönüşebileceğini gösterdi. Tanju Özcan ve AK Partili annenin buluşması, siyasi farklılıkların ötesinde, insanların birbirlerine olan ihtiyacını ve toplumsal uyumun önemini bir kez daha hatırlattı. Bu an, seçim sürecindeki sıcak ve samimi ilişkilerin, toplumsal barış ve birlikteliğe katkıda bulunabileceğinin güzel bir örneği oldu.

 

# belediye

18 Şub 2024 - 13:55 - Güncel

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