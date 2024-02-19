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SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024

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SEDAŞ, Bolu ve çevresinde elektrik kesintisi planladığını duyurdu. 18 – 21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kesintiler, merkez dahil olmak üzere 5 ilçeyi etkileyecek. Kesintilerin süresi yer yer 8 saate kadar çıkacak. Detaylar haberimizde…

SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024 mask
SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024
SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024
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Hangi mahallelerde elektrikler kesilecek?

Bolu ve çevresinde planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrikler ne zaman kesilecek, hangi ilçeler etkilenecek, kesinti süresi ne kadar olacak ve hangi mahalle veya köylerde elektrik kesintisi yaşanacak gibi tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024

SEDAŞ planlı kesintilere devam edecek

SEDAŞ, belirli bölgelerde planlanan elektrik kesintisi için açıklama yaptı. 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024 tarihlerinde Bolu ve ilçelerinde kesinti yaşanacak bölgeler belirlendi. Kesinti programına göre bakım onarım çalışmaları kapsamında planlanan kesintiler ile, daha sağlıklı ve kesintisiz enerji temini hedefleniyor.

SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024

SEDAŞ Boluluları uyarıyor

Bolu ve çevresinde planlanan elektrik kesintisi öncesinde SEDAŞ yetkilileri, önemli uyarılarda bulundu. Bakım onarım sürecinin en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin tüm önlemleri aldığı belirtildi. Kesinti süresince elektrikle çalışan cihazların güvenliği için prizlerden fişlerin çıkarılması ve cihazların kullanılmaması tavsiye edilirken, vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önerildi. Acil durumlar için iletişim hatlarının açık tutulacağı ve yardımın sağlanacağı da duyuruldu.

SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024
İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGENAFŞAR, BALATOGLU, ÇAMLI KÖY, ELEMEN, KARAHÜSEYINLER, KESEROĞLU, MERKEZ, SEVKIOGLU, ŞAHBAZLAR, ŞEVKİOĞLU, YUNUSLARAFŞAR KÖYÜ YOLU, BALATOGLU MAHALLE YOLU, ÇAMLI KÖY MAH, ELEMEN KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR MERKEZ KÖY YOLU, KARAHÜSEYINLER MAHALLE YOLU, KESEROĞLU, SEVKIOGLU MAHALLE YOLU, ŞAHBAZLAR KÖYÜ YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU18.02.202409:0017:00
BOLUMENGENDEMİRCİOĞLU, HACIMEHMETOGLU, HAYRANLAR, KULAKSIZOĞLU, ŞABANLAR, TURNAHACIMEHMETOGLU MAHALLE YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, TURNA KÖYÜ, TURNA KÖYÜ ŞABANLAR MAH, TURNA KÖYÜ YOLU19.02.202409:0017:00
BOLUMUDURNUMERKEZ, MERKEZ YAYLA, SIRÇALISIRÇALI KÖY YOLU, SIRÇALI KÖYÜ, SIRÇALI KÖYÜ YAYLASI, SIRÇALI MERKEZ YAYLA YOLU, SIRÇALİ KÖYÜ YOLU19.02.202410:0017:30
BOLUMERKEZDAĞKENT, KARAKÖY1. SK., 6. ADA, KARAKÖY-1., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., YUKARI KARAKÖY 2.19.02.202409:0015:30
BOLUMERKEZHAN, KALENDEROĞLU, KÜPLÜCEKÜPLÜCE, MENGEN YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU20.02.202409:0015:30
BOLUMERKEZMERKEZBAKIRLI SK., BAKIRLI-1., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK.21.02.202409:0011:00
BOLUMERKEZFASIL, MERKEZ, URANFASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, URAN MAHALLE YOLU21.02.202411:0013:00
BOLUMERKEZÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZBAKIRLI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU21.02.202414:0015:30
BOLUMERKEZKARTALLARANKARA BOLU YOLU, ASAGIKUZÖREN KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU21.02.202409:0012:00
BOLUMERKEZZAHMANLARBÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU21.02.202413:0015:30
BOLUGEREDEAHMETLER, APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YENİYAPAR, YEŞİLVADİ, YUKARIAHMETLER KÖYÜ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU19.02.202409:0017:00
BOLUMUDURNUMERKEZTIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU19.02.202413:0014:30
BOLUMUDURNUKAHYALARKAHYALAR MAHALLE YOLU19.02.202410:0012:00
BOLUGÖYNÜKKOZDERE, YENİESKİ BOLU BİLECİK YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU20.02.202410:0017:00
BOLUMUDURNUIDRISLERIDRISLER MAHALLE YOLU20.02.202410:0014:00
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# açıklama

19 Şub 2024 - 07:00 - Güncel

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