SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024

Hangi mahallelerde elektrikler kesilecek?

Bolu ve çevresinde planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrikler ne zaman kesilecek, hangi ilçeler etkilenecek, kesinti süresi ne kadar olacak ve hangi mahalle veya köylerde elektrik kesintisi yaşanacak gibi tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SEDAŞ planlı kesintilere devam edecek

SEDAŞ, belirli bölgelerde planlanan elektrik kesintisi için açıklama yaptı. 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024 tarihlerinde Bolu ve ilçelerinde kesinti yaşanacak bölgeler belirlendi. Kesinti programına göre bakım onarım çalışmaları kapsamında planlanan kesintiler ile, daha sağlıklı ve kesintisiz enerji temini hedefleniyor.

SEDAŞ Boluluları uyarıyor

Bolu ve çevresinde planlanan elektrik kesintisi öncesinde SEDAŞ yetkilileri, önemli uyarılarda bulundu. Bakım onarım sürecinin en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin tüm önlemleri aldığı belirtildi. Kesinti süresince elektrikle çalışan cihazların güvenliği için prizlerden fişlerin çıkarılması ve cihazların kullanılmaması tavsiye edilirken, vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önerildi. Acil durumlar için iletişim hatlarının açık tutulacağı ve yardımın sağlanacağı da duyuruldu.