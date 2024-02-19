SEDAŞ elektrik kesintisi: Bolu’da bu hafta elektrik kesintisi yaşanacak 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024

Hangi mahallelerde elektrikler kesilecek?
Bolu ve çevresinde planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrikler ne zaman kesilecek, hangi ilçeler etkilenecek, kesinti süresi ne kadar olacak ve hangi mahalle veya köylerde elektrik kesintisi yaşanacak gibi tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
SEDAŞ planlı kesintilere devam edecek
SEDAŞ, belirli bölgelerde planlanan elektrik kesintisi için açıklama yaptı. 18 – 19 – 20 – 21 Şubat 2024 tarihlerinde Bolu ve ilçelerinde kesinti yaşanacak bölgeler belirlendi. Kesinti programına göre bakım onarım çalışmaları kapsamında planlanan kesintiler ile, daha sağlıklı ve kesintisiz enerji temini hedefleniyor.
SEDAŞ Boluluları uyarıyor
Bolu ve çevresinde planlanan elektrik kesintisi öncesinde SEDAŞ yetkilileri, önemli uyarılarda bulundu. Bakım onarım sürecinin en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin tüm önlemleri aldığı belirtildi. Kesinti süresince elektrikle çalışan cihazların güvenliği için prizlerden fişlerin çıkarılması ve cihazların kullanılmaması tavsiye edilirken, vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önerildi. Acil durumlar için iletişim hatlarının açık tutulacağı ve yardımın sağlanacağı da duyuruldu.
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|AFŞAR, BALATOGLU, ÇAMLI KÖY, ELEMEN, KARAHÜSEYINLER, KESEROĞLU, MERKEZ, SEVKIOGLU, ŞAHBAZLAR, ŞEVKİOĞLU, YUNUSLAR
|AFŞAR KÖYÜ YOLU, BALATOGLU MAHALLE YOLU, ÇAMLI KÖY MAH, ELEMEN KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR MERKEZ KÖY YOLU, KARAHÜSEYINLER MAHALLE YOLU, KESEROĞLU, SEVKIOGLU MAHALLE YOLU, ŞAHBAZLAR KÖYÜ YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MENGEN
|DEMİRCİOĞLU, HACIMEHMETOGLU, HAYRANLAR, KULAKSIZOĞLU, ŞABANLAR, TURNA
|HACIMEHMETOGLU MAHALLE YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, TURNA KÖYÜ, TURNA KÖYÜ ŞABANLAR MAH, TURNA KÖYÜ YOLU
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ, MERKEZ YAYLA, SIRÇALI
|SIRÇALI KÖY YOLU, SIRÇALI KÖYÜ, SIRÇALI KÖYÜ YAYLASI, SIRÇALI MERKEZ YAYLA YOLU, SIRÇALİ KÖYÜ YOLU
|19.02.2024
|10:00
|17:30
|BOLU
|MERKEZ
|DAĞKENT, KARAKÖY
|1. SK., 6. ADA, KARAKÖY-1., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., YUKARI KARAKÖY 2.
|19.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|HAN, KALENDEROĞLU, KÜPLÜCE
|KÜPLÜCE, MENGEN YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU
|20.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ
|BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK.
|21.02.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|FASIL, MERKEZ, URAN
|FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, URAN MAHALLE YOLU
|21.02.2024
|11:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|ÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZ
|BAKIRLI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU
|21.02.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|KARTALLAR
|ANKARA BOLU YOLU, ASAGIKUZÖREN KÖY YOLU, KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ YOLU
|21.02.2024
|09:00
|12:00
|BOLU
|MERKEZ
|ZAHMANLAR
|BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU
|21.02.2024
|13:00
|15:30
|BOLU
|GEREDE
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|AHMETLER KÖYÜ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU
|19.02.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ
|TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU
|19.02.2024
|13:00
|14:30
|BOLU
|MUDURNU
|KAHYALAR
|KAHYALAR MAHALLE YOLU
|19.02.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|KOZDERE, YENİ
|ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU
|20.02.2024
|10:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|IDRISLER
|IDRISLER MAHALLE YOLU
|20.02.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|GÖYNÜK
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|21.02.2024
|10:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|DOLAYÜZ, KARACAKAYA
|BOLU NALLIHAN YOLU, DERE MAHALLE YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER
|21.02.2024
|10:00
|14:00
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.