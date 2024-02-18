Bolu AK Parti listesinde siyasî karışıklık!

Yanlış anlaşılmalar
Bolu'da siyasi arenada dikkat çeken bir yanlış anlaşılma yaşandı. 2024 yerel seçimleri öncesinde, CHP'li Cumhur Bandakçıoğlu'nun AK Parti'nin Belediye Meclis üyeliği listesinde yer aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ancak yapılan incelemeler ve açıklamalar, bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu.
Bandakçıoğlu’na ulaşılamadı
2024 yerel seçimlerine dair Bolu'da yaşanan siyasi karışıklıkta, CHP'li Cumhur Bandakçıoğlu'nun AK Parti'nin Belediye Meclis üyeliği listesinde yer aldığı iddiaları şok etkisi yarattı. Kendisini defalarca aradığımız Cumhur Bandakçıoğlu’na ulaşılamazken, parti kaynaklarından iddianın doğruluğu onaylanmadığı gibi Cumhur Bandakçıoğlu’nun babası da oğlunun bu listede yer almayacağını düşündüğünü belirtti.
Baba Bandakçıoğlu “Sanmıyorum” dedi
Bolu’nun Yener Ağabey’i olarak tanıyıp sevdiği, CHP Bolu eski il başkanlarından Yener Bandakçıoğlu da konuya ilişkin kendisini aradığımızda oğlu Cumhur Bandakçıoğlu’nun AK Parti listesinde yer alacağını sanmadığını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.