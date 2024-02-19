Bolu’nun Mengen İlçesi ile Karabük’ün Eskipazar ilçesine çan suyu olacak

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, barajda, su tutma aşamasına gelindiğini açıkladı. Ova Barajında şu anda ulaşım yollarında kazı, alt temel, temel ve menfez inşaatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Balta, "İnşaatta gölet gövde dolguları, derivasyon kondüvisi, dolusavak beton imalatları, cebri boru, su alma yapısı ve gövde DSİ yazısı beton imalatlarını tamamladık. 470 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yüzde 100’ünü tamamladık ve kalan çalışmalarımız ise aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Bölge üreticilerine ek gelir olacak

5 bin 480 dekar araziye can suyu verecek Ova Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Balta, "Baraj sayesinde modern sulamaya açılacak 5 bin 480 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak Karabük Eskipazarlı üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda ilave yaklaşık 41 milyon 100 bin lira daha fazla kazanacak” dedi.

Temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen Ova Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 1 milyon 188 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 5.480 dekar araziye can suyu verecek.