Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu 19 - 23 Şubat Haftası Hava Durumu

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19 Şubat Pazartesi: Puslu, en düşük 1°C, en yüksek 9°C

20 Şubat Salı: Puslu, en düşük 0°C, en yüksek 11°C

21 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2°C, en yüksek 7°C

22 Şubat Perşembe: Puslu, en düşük 0°C, en yüksek 12°C

23 Şubat Cuma: Puslu, en düşük 1°C, en yüksek 14°C

Düzce Hava Durumu

19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 11°C

20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 13°C

21 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 11°C

22 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 2°C, en yüksek 15°C

23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 20°C

Karabük Hava Durumu

19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 10°C

20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 12°C

21 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2°C, en yüksek 10°C

22 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 0°C, en yüksek 13°C

23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 2°C, en yüksek 15°C

Zonguldak Hava Durumu

19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 9°C

20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 10°C

21 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 9°C

22 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 11°C

23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, endüşük 6°C, en yüksek 16°C

Sakarya Hava Durumu

19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 11°C

20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C

21 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 13°C

22 Şubat Perşembe: Az bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 15°C

23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 19°C

Bartın Hava Durumu

19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 10°C

20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 11°C

21 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 10°C

22 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 0°C, en yüksek 14°C

23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 18°C

Kastamonu Hava Durumu

19 Şubat Pazartesi: Sisli, en düşük 2°C, en yüksek 8°C

20 Şubat Salı: Yoğun sisli, en düşük 1°C, en yüksek 10°C

21 Şubat Çarşamba: Sağanak yağışlı, en düşük 0°C, en yüksek 10°C

22 Şubat Perşembe: Yoğun sisli, en düşük -1°C, en yüksek 11°C

23 Şubat Cuma: sisli, en düşük 0°C, en yüksek 14°C

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