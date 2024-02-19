Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Sakarya, Bartın ve Kastamonu 19 - 23 Şubat Haftası Hava Durumu

Bolu Hava Durumu
19 Şubat Pazartesi: Puslu, en düşük 1°C, en yüksek 9°C
20 Şubat Salı: Puslu, en düşük 0°C, en yüksek 11°C
21 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2°C, en yüksek 7°C
22 Şubat Perşembe: Puslu, en düşük 0°C, en yüksek 12°C
23 Şubat Cuma: Puslu, en düşük 1°C, en yüksek 14°C
Düzce Hava Durumu
19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 11°C
20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 13°C
21 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 11°C
22 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 2°C, en yüksek 15°C
23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 20°C
Karabük Hava Durumu
19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 10°C
20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 12°C
21 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2°C, en yüksek 10°C
22 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 0°C, en yüksek 13°C
23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 2°C, en yüksek 15°C
Zonguldak Hava Durumu
19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 9°C
20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 10°C
21 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 9°C
22 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 11°C
23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, endüşük 6°C, en yüksek 16°C
Sakarya Hava Durumu
19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 11°C
20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C
21 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 13°C
22 Şubat Perşembe: Az bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 15°C
23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 19°C
Bartın Hava Durumu
19 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 10°C
20 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 11°C
21 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 10°C
22 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 0°C, en yüksek 14°C
23 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 18°C
Kastamonu Hava Durumu
19 Şubat Pazartesi: Sisli, en düşük 2°C, en yüksek 8°C
20 Şubat Salı: Yoğun sisli, en düşük 1°C, en yüksek 10°C
21 Şubat Çarşamba: Sağanak yağışlı, en düşük 0°C, en yüksek 10°C
22 Şubat Perşembe: Yoğun sisli, en düşük -1°C, en yüksek 11°C
23 Şubat Cuma: sisli, en düşük 0°C, en yüksek 14°C
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.