19 Şub 2024 - 10:00- Güncel G:

Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem

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Türkiye'nin dört bir yanında toplu taşıma kullanıcılarını heyecanlandıran bir yenilik: Türkiye Kart Projesi ile artık 81 ilde tek bir kartla seyahat edebileceksiniz. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından açıklanan bu yeni sistem, toplu taşıma kartlarını entegre ederek, vatandaşlara pratik ve kolay bir ulaşım imkanı sunuyor.

Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem mask
Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem
Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem
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Türkiye'nin toplu taşıma sistemlerinde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanıyor. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'in açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulan Türkiye Kart Projesi, 81 ilde geçerli olacak ve vatandaşlara tek bir kartla tüm Türkiye'de toplu taşıma hizmetlerinden faydalanma imkanı sunacak. Bu yenilik, şehirler arası seyahat eden vatandaşların farklı şehirlerde ayrı ayrı kart almak zorunda kalmadan, tek bir kart ile tüm Türkiye'de toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlayacak.

Toplu Taşımada Yeni Bir Çağ: Türkiye Kart

Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye Kart Projesi'nin detaylarını paylaştı. Bu proje, toplu taşıma kartlarının birbirleriyle entegre olmasını sağlayacak ve vatandaşlara daha pratik bir ulaşım imkanı sunacak. Gülten, bu sistemin 2024 yılı sonuna kadar ülkenin yüzde 50'sine, bir sonraki yıl ise ülkenin tamamına yayılmasını hedeflediklerini belirtti.

81 İlde Geçerli Olacak Yenilik

Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem

Türkiye Kart Projesi, 81 ilde geçerli olacak ve vatandaşlara daha kolay ulaşım imkanı sunacak. Bu yeni sistem, belediyelerin kendi kartlarını çıkarmasını engellemeyecek; böylece belediyeler, kendi yerel ihtiyaçlarına uygun kartları kullanmaya devam edebilecekler. Türkiye Kart'ın ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, toplu taşıma kullanıcılarına daha geniş bir kapsamda hizmet sunulacak.

Teknolojik Entegrasyon ve Kartların İptali

Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem

Gülten, Türkiye Kart'ın sadece fiziksel kartlarla sınırlı kalmayacağını, karekod ve cep telefonuyla da ödemeleri destekleyeceğini belirtti. İlerleyen dönemlerde diğer kartların Türkiye Kart'a entegre edilmesi ve sonrasında kullanımdan kaldırılması planlanıyor. Bu sayede, vatandaşlar farklı şehirlerde tek bir kartla ulaşım hizmetlerinden faydalanabilecek, bu da özellikle sık seyahat edenler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Türkiye Kart ve Ekonomiye Katkısı

Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem

Türkiye Kart'ın ülke genelinde yaygınlaşması, sadece toplu taşıma kullanıcıları için değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de önemli katkılar sağlayacak. Bu entegre sistem, toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyacak.

# Türkiye

19 Şub 2024 - 10:00 - Güncel

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Yorumlar

(1)
01

Dünyalı - Kullanmak istemiyorum.İstanbulda istanbul kart kullanıyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 10:17

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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