Türkiye genelinde toplu taşıma devrimi, tek kartla 81 ilde geçerli yeni dönem

Türkiye'nin toplu taşıma sistemlerinde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanıyor. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten'in açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulan Türkiye Kart Projesi, 81 ilde geçerli olacak ve vatandaşlara tek bir kartla tüm Türkiye'de toplu taşıma hizmetlerinden faydalanma imkanı sunacak. Bu yenilik, şehirler arası seyahat eden vatandaşların farklı şehirlerde ayrı ayrı kart almak zorunda kalmadan, tek bir kart ile tüm Türkiye'de toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlayacak.

Toplu Taşımada Yeni Bir Çağ: Türkiye Kart

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye Kart Projesi'nin detaylarını paylaştı. Bu proje, toplu taşıma kartlarının birbirleriyle entegre olmasını sağlayacak ve vatandaşlara daha pratik bir ulaşım imkanı sunacak. Gülten, bu sistemin 2024 yılı sonuna kadar ülkenin yüzde 50'sine, bir sonraki yıl ise ülkenin tamamına yayılmasını hedeflediklerini belirtti.

81 İlde Geçerli Olacak Yenilik

Türkiye Kart Projesi, 81 ilde geçerli olacak ve vatandaşlara daha kolay ulaşım imkanı sunacak. Bu yeni sistem, belediyelerin kendi kartlarını çıkarmasını engellemeyecek; böylece belediyeler, kendi yerel ihtiyaçlarına uygun kartları kullanmaya devam edebilecekler. Türkiye Kart'ın ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, toplu taşıma kullanıcılarına daha geniş bir kapsamda hizmet sunulacak.

Teknolojik Entegrasyon ve Kartların İptali

Gülten, Türkiye Kart'ın sadece fiziksel kartlarla sınırlı kalmayacağını, karekod ve cep telefonuyla da ödemeleri destekleyeceğini belirtti. İlerleyen dönemlerde diğer kartların Türkiye Kart'a entegre edilmesi ve sonrasında kullanımdan kaldırılması planlanıyor. Bu sayede, vatandaşlar farklı şehirlerde tek bir kartla ulaşım hizmetlerinden faydalanabilecek, bu da özellikle sık seyahat edenler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Türkiye Kart ve Ekonomiye Katkısı

Türkiye Kart'ın ülke genelinde yaygınlaşması, sadece toplu taşıma kullanıcıları için değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de önemli katkılar sağlayacak. Bu entegre sistem, toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyacak.