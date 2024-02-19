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TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten zengin vergisi açıklaması

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Değerli konut vergisi için hatırlatmada bulunan TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik “2024 yılına ilişkin değerli konut vergisinin beyanı için son gün 20 Şubat Salı günü iken, ilk taksit ödemelerinin de 29 Şubat’ta yapılması gerekiyor'' dedi.

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten zengin vergisi açıklaması mask
TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten zengin vergisi açıklaması
TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten zengin vergisi açıklaması
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Değeri 12.9 milyon liraysa vergiye tabi

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten zengin vergisi açıklaması

Değerli konut vergisi hakkında bilgiler veren Emlak Uzmanı Özçelik, “ Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 12 milyon 880 bin Türk lirasının (2023 yılında 9 milyon 967 bin TL) üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Bu konutlar için 20 Şubat 2024 Salı günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi için ilk taksit 29 Şubat’a, ikinci taksit ise 2 Eylül’e kadar eşit taksitte ödenmelidir” dedi.

Değerli konut vergisi nasıl, nereye ve kim tarafından beyan edilir?

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten zengin vergisi açıklaması

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik “Mükellefler, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alacakları bina vergi değerini gösteren belgeyi beyannamelerine eklemek suretiyle, bu ayın 20’nci günü sonuna kadar vergi dairesine beyannamelerini verebilir. Beyannamenin verileceği vergi dairesi, taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesidir. Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler” dedi.

Değerli konut vergisi matrahı

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten zengin vergisi açıklaması

2023 ve 2024 yıllarında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın matrahları hakkında da bilgi veren İlyas Özçelik, “Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 9 milyon 967 bin TL ile 14 milyon 951 bin TL arasında olanlar, 9 milyon 967 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3, 19 milyon 936 bin TL’ye kadar olanlar, 14 milyon 951 bin TL’si için 14 bin 952 TL, fazlası için binde 6 ve 19 milyon 936 bin TL’den fazla olanlar bu tutar için 44 bin 862 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendiriliyor. Gelecek 2024 yılı için ise bu oranlar 12 milyon 880 bin TL ile 19 milyon 321 bin TL arasında olanlarda, 12 milyon 880 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3, 25 milyon 763 bin TL’ye kadar olanlarda, 19 milyon 321 bin TL’si için 19 bin 323 TL, fazlası için binde 6 ve 25 milyon 763 bin TL’den fazla olanlarda bu tutar için 57 bin 975 TL, fazlası için binde 10 oranında uygulanacak” şeklinde konuştu.

Muafiyet kapsamında olanlar

TÜGEM Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik’ten zengin vergisi açıklaması

Vergiden muaf olanlar hakkında da bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, “Tapuda mesken olarak gözüken lakin fiilen işyeri olarak kullanılan taşınmazlar başta olmak üzere, esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf. Ayrıca birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için de değerli konut vergisi muafiyeti uygulanıyor” diye konuştu.

# Türkiye, Türk

19 Şub 2024 - 11:00 - Güncel

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