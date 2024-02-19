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Karadeniz’in şirin ilçesinde 150 yıldır aynı aileden seçilen belediye başkanları görev yapıyor

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Karadeniz Bölgesinin en karakteristik illerinden birisi olan Trabzon'un o ilçesini 1874'ten bu yana 150 yıl boyunca aynı aile tarafından yönetiliyor. Saral ailesinin belediyecilik mirası, Türkiye'de ve dünyada benzersiz bir örnek teşkil ediyor.

Karadeniz’in şirin ilçesinde 150 yıldır aynı aileden seçilen belediye başkanları görev yapıyor mask
Karadeniz’in şirin ilçesinde 150 yıldır aynı aileden seçilen belediye başkanları görev yapıyor
Karadeniz’in şirin ilçesinde 150 yıldır aynı aileden seçilen belediye başkanları görev yapıyor
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150 Yıllık Gelenek: Trabzon’un ilçesini yöneten aile

Karadeniz’in şirin ilçesinde 150 yıldır aynı aileden seçilen belediye başkanları görev yapıyor

Trabzon'un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu Of ilçesi, Türkiye'de benzersiz bir özelliğe sahip. 1874 yılında kurulan Of Belediyesi, o günden bu yana 150 yıldır aynı aile tarafından yönetiliyor. Bu, sadece Türkiye'de değil, belki de dünyada eşine az rastlanır bir durum.

Bir Ailenin Belediyecilik Mirası

Karadeniz’in şirin ilçesinde 150 yıldır aynı aileden seçilen belediye başkanları görev yapıyor

Sarıalizade Ömer Lütfi Bey'in 52 yıl süren başkanlığının ardından, ilçe belediyesi daima Saral ailesinin elinde kaldı. İlçede belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı: Saral veya Sarıalioğlu. Bu gelenek, Karadeniz bölgesindeki ikinci kadın belediye başkanı olan Semahat Sarıalioğlu ile de devam etti. 1998-1999 yıllarında görev yapan Sarıalioğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra görevi Salim Salih Sarıalioğlu'na bıraktı. Salim Salih Sarıalioğlu, ailenin ve ilçenin belediye başkanlığı geleneğini sürdüren son halka.

Seçimler ve Aile Geleneği

Karadeniz’in şirin ilçesinde 150 yıldır aynı aileden seçilen belediye başkanları görev yapıyor

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, seçimlere aile olarak hazır olduklarını ve Of halkının desteğini arkalarında hissettiklerini belirtiyor. Aile, seçimlerde başarılı olmak için tüm kadrolarıyla sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Sarıalioğlu, AK Parti'nin ışığında, Of halkının desteğiyle ilçeyi daha da ileriye taşıma niyetinde.

Dünya Çapında Benzersiz Bir Örnek

Karadeniz’in şirin ilçesinde 150 yıldır aynı aileden seçilen belediye başkanları görev yapıyor

Sarıalioğlu ailesinin belediyecilikteki bu uzun soluklu mirası, dünya çapında benzersiz bir örnek teşkil ediyor. İlçenin ilk belediye başkanı olan Sarıalizade Ömer Lütfi Bey'den bu yana, aile ilçeye hizmet etmeye devam ediyor. Of Belediye Başkanı, ilçenin sadece kendi ailesinin değil, "Of ailesi" olarak adlandırdığı tüm bireylerin birlikteliğiyle yönetildiğini vurguluyor.

Of ilçesinin 150 yıldır aynı aile tarafından yönetilmesi, Türkiye'deki yerel yönetimler açısından dikkat çekici bir örnektir. Saral ailesinin bu uzun soluklu yönetimi, ilçenin tarihine ve kültürüne derin bir iz bırakmıştır. Bu gelenek, gelecek nesiller için de ilham verici bir miras olarak duruyor.

# Türkiye, belediye, AK Parti

19 Şub 2024 - 12:00 - Yaşam

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