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Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

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Bolu 1. Amatör Lig'in 14. haftası, gol şöleni ve nefes kesen maçlarla doluydu. Aladağspor, Dörtdivanspor, Bolu Yıldızspor ve Yeniçağaspor play-off'a yükselirken, karşılaşmaların detayları ve daha fazlası için tıklayın!

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu! mask
Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!
Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!
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Bolu 1. Amatör Lig A Grubu'nda, futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği Aladağspor ile Dörtdivanspor arasındaki mücadele, sahne olduğu futbol şöleniyle haftanın en çok konuşulan olayıydı. Aladağspor'un 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan bu karşılaşma, onların ligi namağlup lider olarak tamamlamalarının ve play-off biletini kapmalarının hikayesini perçinledi.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

Taşkestispor'un play-out direnişi

Aynı grupta yer alan Taşkestispor, deplasmanda Sebenspor ile kıyasıya bir mücadeleye girişti. 2-2'lik beraberlik, Taşkestispor'un puanını 20'ye çıkararak dördüncü sıraya yerleşmesini sağladı ve play-out oynamaya hak kazandırdı.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

B Grubu'nda heyecan dorukta

B Grubu'nda yaşananlar ise tam anlamıyla bir futbol dramıydı. Karacasu 2011'in Özel İdare Köroğluspor'u 5-2 mağlup etmesi, ligdeki dengeleri altüst etti ve Karacasu 2011'in play-out oynamasını sağladı.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

Bolu BLD Spor'un hüsranı

Bolu BLD Spor'un Elvan İNŞ Kızıkspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet, onların play-out oynama şansını kaybetmesine ve lige veda etmelerine yol açtı.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

Gollerle dolu bir kapanış

Toplamda 29 golün atıldığı 14. hafta, futbolseverlere adeta bir gol şöleni sunarak Bolu futbolunun heyecanını doruklara taşıdı.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

Play-off oynayacak takımlar

Aladağspor ve Dörtdivanspor'un A Grubu'ndan, Bolu Yıldızspor ve Yeniçağaspor'un ise B Grubu'ndan play-off'a yükselmesi, ligdeki rekabetin ne denli yüksek olduğunun kanıtıydı.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

Play-out oynayacak takımlar

Öte yandan, play-out mücadelesine çıkacak takımlar da belirlendi, A Grubunu Sebenspor, 3. sırada bitirerek, B Grubunu Karacasu ise 4. sırada bitirerek, Sebenspor ile Karacasu arasında yapılacak play-out maçı belirlendi. Diğer yandan, Grup B'de 3. sırayı alan Özel İdare Köroğluspor, Grup A'dan Taşkestispor ile play-out mücadelesi verecek. Bu karşılaşmaların galibi, play-off grubuna katılmaya hak kazanacak.

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

14. Haftanın maç skorları

Yumrukayaspor 2-5 Kındıraspor

Dörtdivanspor 1-2 Aladağspor

Sebenspor 2-2 Taşkestispor

Bolu 14 FK 2-1 Kıbrıscıkspor

Göynük İdman Yurdu 0-3 Bolu Yıldızspor (Hük)

Karacasu 2011 5-2 Özel İdare Köroğluspor

Elvan İnş. Kızıkspor 2-0 Bolu BLD Spor

Bolu 1. Amatör Ligi'nde 14. hafta sonuçları: Play-off ve Play-out'a kalan takımlar belli oldu!

19 Şub 2024 - 10:01 Bolu- Spor

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