- Eğitim

BAİBÜ'den rekor maaş promosyonu ihalesi: en düşük teklif 49 bin 750 TL

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), akademik ve idari personel için maaş promosyonu ihalesi düzenliyor. 20 Şubat 2024'te gerçekleşecek olan ihale, en az 49 bin 750 TL teklif ile sektörde dikkat çekiyor. İhale detayları ve katılım koşulları BAİBÜ'nün resmi internet sitesinde yayınlandı.

BAİBÜ'den rekor maaş promosyonu ihalesi: en düşük teklif 49 bin 750 TL mask
BAİBÜ'den rekor maaş promosyonu ihalesi: en düşük teklif 49 bin 750 TL
BAİBÜ'den rekor maaş promosyonu ihalesi: en düşük teklif 49 bin 750 TL
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

50 bin lira promosyon beklentisi

BAİBÜ'den rekor maaş promosyonu ihalesi: en düşük teklif 49 bin 750 TL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), akademik ve idari personelinin maaş promosyonları için önemli bir adım atıyor. Üniversite, personel maaş promosyonları amacıyla düzenleyeceği ihaleyle sektörde dikkat çekici bir girişime imza atacak. İhale, 20 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve en düşük teklifin 49 bin 750 TL olması bekleniyor.

İhaleye Doğru: BAİBÜ'den Stratejik Adım

BAİBÜ'den rekor maaş promosyonu ihalesi: en düşük teklif 49 bin 750 TL

BAİBÜ, 27 Mart 2024 ile 26 Mart 2027 tarihleri arasını kapsayacak üç yıllık bir süre için akademik ve idari personel maaş ödemelerine yönelik banka promosyon ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Bu ihale, üniversitenin personeline yönelik finansal koşulların iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. İhale, üniversitenin Rektörlük Senato Odası'nda saat 10.00'da başlayacak.

İhale Şartları ve Katılım Detayları

BAİBÜ'den rekor maaş promosyonu ihalesi: en düşük teklif 49 bin 750 TL

İhaleye katılmak isteyen bankalar, tekliflerini en geç ihalenin yapılacağı tarih ve saate kadar, kapalı zarf içinde İhale Komisyonu'na teslim etmek zorunda. İhale şartnamesi ve diğer belgeler, üniversitenin resmi web sitesi www.ibu.edu.tr adresinden ve BAİBÜ Genel Sekreterliği'nden temin edilebilecek. Bu ihaleyle birlikte, üniversitenin personeline sunulacak maaş promosyonu miktarında önemli bir artış hedefleniyor.

# İZZET BAYSAL

19 Şub 2024 - 11:30 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL