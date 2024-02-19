BAİBÜ'den rekor maaş promosyonu ihalesi: en düşük teklif 49 bin 750 TL

50 bin lira promosyon beklentisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), akademik ve idari personelinin maaş promosyonları için önemli bir adım atıyor. Üniversite, personel maaş promosyonları amacıyla düzenleyeceği ihaleyle sektörde dikkat çekici bir girişime imza atacak. İhale, 20 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve en düşük teklifin 49 bin 750 TL olması bekleniyor.

İhaleye Doğru: BAİBÜ'den Stratejik Adım

BAİBÜ, 27 Mart 2024 ile 26 Mart 2027 tarihleri arasını kapsayacak üç yıllık bir süre için akademik ve idari personel maaş ödemelerine yönelik banka promosyon ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Bu ihale, üniversitenin personeline yönelik finansal koşulların iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. İhale, üniversitenin Rektörlük Senato Odası'nda saat 10.00'da başlayacak.

İhale Şartları ve Katılım Detayları

İhaleye katılmak isteyen bankalar, tekliflerini en geç ihalenin yapılacağı tarih ve saate kadar, kapalı zarf içinde İhale Komisyonu'na teslim etmek zorunda. İhale şartnamesi ve diğer belgeler, üniversitenin resmi web sitesi www.ibu.edu.tr adresinden ve BAİBÜ Genel Sekreterliği'nden temin edilebilecek. Bu ihaleyle birlikte, üniversitenin personeline sunulacak maaş promosyonu miktarında önemli bir artış hedefleniyor.